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淡水慈玄宮河祭路祭超渡先靈　侯友宜法船點睛祈求交通平安

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▲ 淡水慈玄宮河祭路祭超渡先靈 侯友宜法船點睛祈求交通平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 淡水慈玄宮河祭路祭超渡先靈，侯友宜法船點睛祈求交通平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢農曆七月期間，新北市淡水河河祭路祭文化協會於淡水竹圍碼頭，舉辦「2020年淡水河河祭、路祭薦拔祈福大法會」，為因應疫情，路祭以全程車遊不下車的方式行經淡水全境，河祭則縮減參與人數，並透過法會法師誦經持咒，超渡孤魂離苦得樂。市長侯友宜也於29日到場參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通順暢、民眾出入皆平安。

侯友宜表示，淡水河河祭路祭法會已邁入第19年，是新北市很重要的地方祭典之一。早期由佛教團體於農曆七月在淡水河畔辦理，2016年起由竹林慈玄宮主辦之後，更結合地方團體及里長的力量，擴大辦理祈福法會活動，超渡無祀先靈。感謝竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會，長期援助弱勢家庭，在地方上付出極大心力。

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▲ 淡水慈玄宮河祭路祭超渡先靈 侯友宜法船點睛祈求交通平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市淡水河河祭路祭文化協會於淡水竹圍碼頭，舉辦「2020年淡水河河祭、路祭薦拔祈福大法會」。

民政局長柯慶忠表示，2020年2月在蔡錦賢議員號召下，成立新北市淡水河河祭路祭文化協會，期盼經由制度化運作，發揚河祭路祭的傳統文化，讓民眾能認識淡水無形宗教文化，使河祭路祭法會得以綿延持續傳承宗教文化。

淡水河河祭路祭文化協會理事長蔡錦賢指出，淡水河流域歷經北台灣近四百年歷史演變，至今尚有無數先靈孤魂無法超渡，因此常發生不可思議事件，屢有漁船意外與路上重大交通事故，因此每年舉辦法會請法師超渡亡靈及祈求平安。

蔡錦賢說，今年法會特別邀請宜蘭孔雀明王寺住持上慈下傑和尚，及台北遍智佛學會住持果洽仁波切共同主法誦經持咒，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法離苦得樂。法會中除設有贊普桌、普盒、消災祿位及超薦牌位外，希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土。

民政局表示，感謝主辦單位配合市府防疫政策，路祭灑淨活動，車隊遊行人員不下車，河祭壇場參拜500人縮減至300人，另落實量額溫、戴口罩及酒精消毒等防疫措施。農曆七月期間普度消災祈福活動眾多，呼籲民眾參加活動也要落實防疫新生活運動。

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