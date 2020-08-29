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力挺台灣豬！冷凍豬肉無法滿足消費者　鄭文燦：營養午餐選國產豬

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▲桃園市長鄭文燦29日表示，冷凍豬肉無法滿足料理所需與消費者口味，為落實在地食材政策，桃園市府要求各級學校營養午餐一律採購國產豬肉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦29日表示，冷凍豬肉無法滿足料理所需與消費者口味，為落實在地食材政策，桃園市府要求各級學校營養午餐一律採購國產豬肉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統28日宣布有條件開放美豬、美牛進口，桃園市不少家長憂心國中小學營養午餐是否採用，是否含有瘦肉精的豬牛肉影響學童健康？桃園市長鄭文燦表示，他上任以來推出「天天安心食材計畫」，桃園市國中小學營養午餐以食材在地化原則，冷凍豬肉無法滿足料理所需及消費者口味，市府要求各級學校一律採購國產豬肉，以「在地健康、生產履歷」食材稽核原則，以共創雙贏。

針對不少桃園市家長質疑蔡政府開放美豬、美牛進口案，市府新聞處長詹賀順29日轉述鄭文燦看法指出，鄭市長在2015上任後推出「天天安心食材計畫」，針對桃園市國中小學營養午餐，以食材在地化原則，四天採購在地有機蔬菜，一天採購非基因改造豆類產品，隔年更制定「桃園市有機農業發展自治條例」，強化生產履歷與行銷通路的擴大，兩政策推動後，桃園市有機蔬菜栽種面積倍增至262公頃，佔全國有機蔬菜栽種面積9％，為全國第三名。

此外，鄭文燦認為「碳足跡認證」，落實在地方採購，就是「吃在地、食當季」的食農教育，以及實施食材溯源的生產履歷制，桃園經驗是成功的；本月開始，市府與農委會合作推出「安心大豆食材進校園推廣計畫」，36所學校與在地農家合作，讓學童都可喝到桃園市在地生產的豆漿。

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