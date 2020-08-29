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華航貨機起飛南跑道發現「爆胎碎片」　桃機緊急關閉15分鐘

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▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，南跑道發現輪胎碎片，貨機折返桃機平安降落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，南跑道發現輪胎碎片，貨機折返桃機時平安降落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中華航空CI5198貨機29日上午從桃園國際機場飛往美國洛杉磯，起飛後南跑道留有輪胎碎片，華航基於安全考量返航，貨機在外海放油後已於下午平安降落桃機，目前該航機已依標準作業程序進行檢查，詳細原因尚在釐清中，桃機公司指出，南跑道曾緊急暫停使用15分鐘，影響7下架次航班，目前已恢復正常起降作業。

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，貨機在外海放油後折返桃機，圖為放油航跡。（圖／翻攝自網路Flightradar app）

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，貨機在外海放油後折返桃機，圖為放油航跡。（圖／翻攝自網路Flightradar app）

華航指出，華航CI5198貨機為747-400F型，上午10時41分從桃機起飛後，南跑道上疑留有輪胎碎片，基於安全考量返航，貨機先在外海放油後折返，航班已在中午12時58分平安抵達桃機，目前航機已依標準作業程序進行檢查，詳細原因尚在釐清中。

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，貨機至外海放油後折返桃機平安降落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，貨機至外海放油後折返桃機平安降落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司表示，華航貨機在起飛時爆胎，南跑道於11時18分暫停使用，桃機人員立即至跑道現場清理胎皮異物，確認道面狀況及巡視該航機滑行路徑均無異常；該航班回航於12時58分落地後，桃機為確保跑滑道亦關閉至下午13時12分，總計共15分鐘，該時段影響航班到場3架次（均未載客），離場航班4架次（1架次載客），總計7航班。

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