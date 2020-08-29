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蔡英文開放美牛豬進口　鄭文燦：困難決定、擴大台美經貿合作

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▲針對蔡政府決定有條件開放美豬、美牛進口，桃園市長鄭文燦28日深夜在臉抒發文坦言是困難決定，堅定地踏出這一步，台灣才有更大的經貿空間。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對蔡政府決定有條件開放美豬、美牛進口，桃園市長鄭文燦28日深夜在臉抒發文坦言是困難決定，堅定地踏出這一步，台灣才有更大的經貿空間。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對蔡英文總統宣布有條件開放美豬、美牛進口，引發國人熱議，桃園市長鄭文燦28日深夜在臉書發文：「這是個很困難的決定，經貿要接軌國際，食安也必須接受國際標準，我們因為種種原因，爭喋不休了很多年，把握台美經濟合作的機會之窗，堅定地踏出這一步，台灣才有更大的經貿空間。」

鄭文燦認為，過去朝野各方都曾主張「零檢出」，反對含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉進口，他自己也曾依據立法院決議，表達過相同立場，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年制定了萊克多巴胺容許量的國際標準，但台灣一直沒有完成接受程序，化解爭議最好的方法，就是依據國際標準，落實食品安全。

鄭文燦指出，開放進口也不代表市場淪陷，政府可做好加強進口檢驗把關、產地強制標示、扶植國內養豬產業、鼓勵選用國產豬肉消費等配套，目前包括日本、韓國、澳洲、紐西蘭及所有CPTPP國家，都已開放萊克多巴胺微量容許值的豬肉進口，目前台灣進口冷凍豬肉僅占10%，美豬更只占很小比例，台灣消費者喜愛的是國產溫體豬肉，被替代的可能性很小，豬肉產地都要標示後，不管是大賣場、超市、傳統市場、餐廳及小吃店等，消費者不至於混淆。

▲蔡政府決定有條件開放美豬、美牛進口，桃園市長鄭文燦在臉書發文支持。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

▲蔡政府決定有條件開放美豬、美牛進口，桃園市長鄭文燦在臉書發文支持。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦強調，美中貿易戰促成全球供應鏈重組，這是一條融入全球經貿必經之路，台灣必須把握契機，如果因為美豬美牛進口問題，猶豫不決，正反對立，台灣的機會流失，看不見的損失難以評估，讓我們審慎地把未來每一步都做好。

對於鄭文燦臉書發言，有上千網友留言，正反意見都有，反對者認為「此一時彼一時、説一套做一套，回溯過去完全驗證，當初全是為反對而反對；為了接軌國際，只好犧牲你我的健康…」，贊成者則認為「美國牛太好吃了，就算有瘦肉精我照吃不誤、國際局勢多變，政府的政策確實要做滾動式調整，只要維持公開、透明的態度就能接受」。

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