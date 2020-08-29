情侶2度激情..盼「準岳父」成全　無奈她未滿16歲「緩刑２年」

▲桃園市吳姓男子去年7月至8月兩度與未滿16歲少女在摩鐵發生性關係挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子前年在網路遊戲中認識未滿16歲少女成為男女朋友，去年7月放暑假時，吳男兩度邀小女友上摩鐵，在不違背其意願下發生性關係，小女友後來被父親追查揭露上情，攜女至醫院驗傷提告；法院考量吳男坦承犯行，法官審結將吳男依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2 罪，各處有期徒刑2 月，應執行有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，吳姓男子前年11月透過網路遊戲中認識未滿16歲少女，2人相談甚歡進而交往成為男女朋友關係，吳男明知小女友未滿16歲，去年7月至8月兩度邀約小女友上摩鐵，在小女友同意下發生性關係。

事後，小女友被父親察覺追問透露上情，父親攜女到醫院驗傷提告，警方根據警方提供摩鐵帳單明細、住宿資料、警方受理案件報案紀錄、醫院提供驗傷診斷書等資料佐證，將吳男移送桃檢偵辦，桃檢偵訊後依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪嫌起訴。

法官審酌，吳男應知悉少女未滿16歲，身心未臻成熟，雖未違背被害人之意思，仍影響被害人身心之正常發展，所為實屬不該，考量其犯後坦承犯行，並與少女父親達成調解，當庭向告訴人道歉，承諾不再與被害人聯繫、見面與交往，當庭表示無條件原諒吳男，並有調解委員調解單，法官審結，將吳男依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2 罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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