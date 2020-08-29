教育部承諾營養午餐都用「國產豬牛」　她質疑：餐費這麼低如何做到

▲教育部表示，中小營養午餐已全面推動在地食材，學校一律使用國內豬肉、牛肉。（圖／記者謝婷婷攝）

記者崔至雲／台北報導

政府宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，以及30月齡美牛進口，但也表示，這些肉品不會進入學校午餐裡，學校營養午餐採國產肉品。對此，校園午餐搞非基共同發起人黃佳琳表示，現在的學校午餐都不必然是國產肉品了，未來又如何能證明不是用萊劑美豬？況且現在學校午餐費用這麼低，要全面使用國產肉品，根本做不到。

雖然總統蔡英文昨日宣布開放含瘦肉精美豬進口，但教育部隨即表示，國中小營養午餐已全面推動在地食材，學校一律使用國內豬肉、牛肉，讓孩子吃得安心、家長放心。

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黃佳琳認為，從教育部的午餐登錄平台，就能看到某縣市學校使用的雞腿是美國雞肉，而且目前的規定中，加工調製的不在此列，也就是當食材調製成獅子頭、炸肉球時，就不需要是國產肉品，未來若是瘦肉精美豬進口，校園又要如何辨識吃到的肉品來自哪裡。

黃佳琳再說，目前的狀況式營養午餐費用低，要全面使用國產肉品，根本做不到，在各縣市政府、學校都做不到的情況下，政府應該說明，萊克多巴胺美豬如何能不進入校園？調理製品該怎麼把關？因應瘦肉精美豬開放，官方應該說明清楚，家長有權利知道這些訊息。