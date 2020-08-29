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蔡英文不滿「敵艦殲滅率僅7成」　魚叉飛彈預算追加至800億

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▲魚叉飛彈,魚叉反艦飛彈。（圖／翻攝wikiwand）

▲軍購魚叉飛彈預算大增，傳出是總統蔡英文不滿殲滅率只有70%。（圖／翻攝wikiwand）

記者林彥臣／綜合報導

台灣對美國採購「岸置魚叉攻船飛彈」軍購案，預算從原本的新台幣500億元，追加到800億元以上，現在傳出預算追加主因，在於總統蔡英文在聽取國軍報告時，對於原先規劃的7成敵艦殲滅率感到不滿，才要求追加預算到800億。美方可能在11月總統投票前，對外正式宣布這項軍售案。

根據《法廣》報導，台灣軍方規畫以殲滅來犯的海上艦艇7成為目標採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），知情人士透露，原先以殲滅率7成、500億元預算作為採購目標，當案子上報到總統府時，總統蔡英文詢問為什麼只有7成？她要求須再提高，於是軍方又加購數量到10幾套系統，總價達到新台幣800億元，但每一枚魚叉飛彈的單價有降低。

魚叉飛彈從1977年服役至今，最大速度達到0.85馬赫，射程可達200公里，單位生產成本120萬美元（新台幣3500萬）。魚叉飛彈特點在於採取俯衝攻擊及低空引爆模式，在飛行末端迅速爬升，再立即俯衝到目標上方引爆彈頭，利用衝擊波及碎片破壞敵艦裝設在艦橋及桅杆的雷達設備，令其失去目標偵測及射擊控制能力此種攻擊方式不但可減少錯過目標的機會，敵艦也難以迴避。

 

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