成大商圈玩COSPLAY　黃偉哲扮「台南隊長」歡迎來報復性消費

▲「振興消費來台南 COSPLAY蝦拚同樂會」，在台南成大會館前熱鬧展開，市長黃偉哲化身「台南隊長」並手持「台南振興盾牌」，一同揭開活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「振興消費來台南 COSPLAY蝦拚同樂會」，29日在台南成大會館前熱鬧展開，市長黃偉哲化身「台南隊長」並手持「台南振興盾牌」，與台南應用科技大學COSPLAY同好研習社成員、經發局長陳凱凌、東區區長陳勝楠、成大商圈理事長王智永及市議員王家貞、蔡筱薇、李啟維等一同揭開活動序幕。

黃偉哲市長歡迎大家把三倍券都用在台南，讓後疫情時代的台南經濟快速回溫，並且現場在成大商圈購買麵包，熱情邀請大家一同消費。黃偉哲市長表示，台南市的三倍券消費登錄金額已經突破15億，未來努力朝向突破20.8億邁進，今天COSPLAY蝦拼同樂會配合成大開學，歡迎各位同學及各地朋友一起來台南、來成大商圈Shopping，不管是住宿或學習用品，甚至吃喝玩樂，通通可以買、通通可以玩，我們期待且相信一定會有更好的銷售佳績出現。

本次活動特別邀請知名Coser狂間、Mr. G & Ms.吂盛裝出席擔任評審，冠軍可獲得20,000元獎金，參賽的Coser各個充分發揮創意及巧思，裝扮成許多知名動漫、布袋戲、電影中的熱門角色，吸睛度十足，吸引大批民眾及動漫迷前來共襄盛舉，熱鬧歡騰。

經發局表示，成大商圈內食衣住行育樂樣樣都有，商圈內有學生餐飲、特色餐廳、異國美食、潮品牌或平價服飾等特色店家，已成為許多國內外遊客的最愛，本次結合在地特色與時下最熱門的話題，舉辦COSPLAY蝦拚同樂會，形塑成大商圈「潮」形象，打造商圈新風貌。

經發局長陳凱凌進一步指出，即日起至9月4日中午12時止，只要於「台南經濟情報讚」粉絲專頁(https://bit.ly/34AKMuu)及「活動指定貼文」（https://bit.ly/3jjaWWH）按讚，於留言處上傳活動當日現場拍攝的Coser照片並Tag兩位好友，9月8日將隨機抽出最大獎Switch一台及百貨禮券1000元，留言最多讚數者再加碼贈送無線藍芽耳機，歡迎民眾踴躍參與。

成大商圈理事長王智永強調，配合振興三倍券活動，商圈加碼推出「GO激車振興消費活動」，要加倍奉還給消費者，10/31前凡於成大商圈指定店家消費滿200元，即可獲得刮刮卡1張，獎項有電動機車、筆記型電腦等3C大禮，總獎項超過30萬元，不容錯過。

黃偉哲市長開心表示，台南好禮月月抽活動祭出房子、車子、銀子等多項大獎，活動開始迄今獲得熱烈迴響，總累積消費登錄金額已突破15億元，如果登錄總金額超過20.8億，市府將加碼再送1戶房子，讓年輕人可以更早成家立業，歡迎全國鄉親朋友組成復仇者聯盟，來台南展開報復性消費。

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