台南麻警大陣仗聯合稽查　遏止改裝車歪風

▲台南市麻豆警方，針對改裝車輛及大型重型機車假日出沒路段「台南市六甲市道174線」大陣仗執行路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來改裝車歪風盛行，蜿蜒山路經常有噪音呼嘯而過，造成寧靜山區轟隆聲不斷，台南市麻豆警方29日上午出動30名警力，針對改裝車輛及大型重型機車假日出沒路段「台南市六甲市道174線」大陣仗執行路檢。

這次稽查同時結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在市174線，執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，攔檢大型重機80輛，其中噪音檢測不合格4輛、招回檢驗1輛，交通違規10件，其中加裝燈飾4件、頭燈變更5件、無照駕駛1件，績效良好，成功達到嚇阻改裝違規效果。

市道174線能通往著名景點「小瑞士」及「夢之湖」，是假日重機車友車聚的口袋名單之一，本次結合各單位執行改裝車聯合稽查工作，就是希望提醒重機車駕駛能知法守法、安全駕駛、不競速，透過不定期聯合稽查工作，提醒該路段車輛均能夠遵守交通安全規則，並維護居民生活安寧及交通安全。

麻豆警分局長洪頂力表示，部分車友為追求帥氣酷炫而改裝排氣管及變更未檢驗頭燈等違規行為，除會影響行車視線外，更容易衍生交通事故；麻豆警方將持續不定期規劃勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，希望降低該路段的交通事故外，同時讓外地來到六甲山區遊玩的遊客，感受到寧靜的山區之美。

·超值組合、打造完美韓妝