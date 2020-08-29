周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「梅莎」目前位在菲律賓東方海面，今日白天持續滯留海面，累積能量，中央氣象局預估，梅莎將於今晚增強為中颱，下周一有望轉強颱，預計周一開始間接影響台灣，北台灣將有不定時局部陣雨。至於明日各地則是多雲到晴，以午後雷雨天氣型態為主，北部、宜蘭將有不定時陣雨。

▲梅莎颱風最快今晚增強為中颱。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉沛滕表示，今明兩日天氣形態類似，各地大致上都是多雲炎熱，下午留意午後雷雨，不過明日風向稍微轉變為東北風，因此北部、宜蘭地區將會有不定時的陣雨，其他地區則是清晨沿海會有零星降雨。

▲梅莎離台遠，暴風圈不會影響台灣。（圖／氣象局）

劉沛滕表示明日的午後雷雨以西半部平地、東半部山區為主，其中南部雨勢會比較明顯。

至於輕颱梅莎的狀況，劉沛滕表示，今日下午2點颱風仍距離鵝鑾鼻東南東方1100公里，過去6小時只有往西北移動數十公里，可說是滯留在原地發展，吸收溫暖海洋的能量，因為對流發展較為充足，預計今晚到明晨增強為中度颱風。

劉沛滕表示，梅莎明日開始將會加速往北移動，周一移動到琉球群島附近，屆時可能發展為強烈颱風，不過就目前的預報路徑來看，颱風與台灣距離較遠，暴風圈也不會影響到台灣，僅是外圍環流會稍微有影響，因此北台灣、宜蘭在周一、二會有不定時陣雨，其他地區則是雲量增多，午後雷雨也會更明顯。

▲受梅莎颱風影響，下周北台灣有雨。（圖／氣象局）



到了周三颱風將繼續往北、日韓的方向移動，台灣脫離其外圍環流的影響範圍，轉為西南風，中南部將不定時有降雨，其他地區則以午後雷雨為主。

劉沛滕表示，梅莎這幾天都待在溫暖海面上，水氣充足，相比今年前8個颱風而言，都是待在海面上時間較短，發展時間不足，因此滯留較久的梅莎吸收較多能量，才有機會成為今年最強的颱風。