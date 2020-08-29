提前為總統祝壽　蔡英文叮囑醫檢師「照顧好自己」感謝投入防疫

▲蔡英文出席醫事檢驗師公會全聯會會員大會暨學術研討會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日出席「醫事檢驗師公會全聯會會員大會暨學術研討會」，感謝所有醫檢師在防疫期間日以繼夜、不眠不休的投入檢測；未來，政府也會與大家共同努力，全面提升醫事檢驗的服務品質，並促進台灣檢驗醫學的蓬勃發展。由於蔡8月31日生日，與會醫檢師也獻花與致贈卡片，祝福總統生日快樂。

蔡英文說，在疫情發生之後曾參訪昆陽實驗室，看到了許多醫檢師在做檢驗時的辛苦，所以她後來跟公會理事長說，「我投降了，以後醫檢師要我做什麼，我都會去做」，此話一出讓在場醫檢師報以熱烈掌聲。

蔡英文表示，日前她也在高雄參加在地醫檢師公會的聚會，今天很高興跟來自全國各地的醫檢師見面。首先，她要代表全國人民，向所有最辛苦的醫檢師致上最深的感謝，在這次防疫期間，所有醫檢師同仁都日以繼夜、不眠不休的投入檢測，感謝大家的全心奉獻，我們整個醫療體系才有辦法做最有效率、也最精準的決策。

蔡英文也感謝各地醫檢師公會，扮演政府與醫檢師中間最好的橋梁。她說，所有醫檢師就是整個全國防疫網絡當中，最關鍵的功臣之一。除了防疫期間之外，在整個醫療體系的日常運作中，也非常仰賴大家在崗位上，堅守檢驗品質，積極守護民眾的健康。

蔡英文提到，目前臨床上，大概有六到七成的醫療重要決策都取決於檢驗醫學的結果，更顯示醫事檢驗在現代醫學中，占有非常重要的地位。尤其是未來，精準醫療是整個生技醫療產業發展的重點。在這個領域當中，醫事檢驗也占有非常關鍵的地位，包括基因檢測技術等等，都需要所有醫檢師的投入和專業，才能更深化這個領域的發展。

蔡英文強調，精準醫療也可以用最少的醫療資源，為患者找出最有效益的治療方法和藥物，來達到最理想的治療結果。越精確的檢驗，也可以讓整個醫療體系的人力、物力和資源，都能被更有效的運用和配置，發揮最良好的效果。

蔡英文說，今天現場也有很多位醫技系的主任及教授，感謝他們為臺灣培育出最優秀的醫檢人才。希望未來，在所有先進的帶領之下，新一代的醫檢師都能繼續充實專業、提升技能，讓醫事檢驗的服務品質，可以全面性的提升。未來，政府也會與大家共同努力，促進台灣檢驗醫學的蓬勃發展。

最後，除再次感謝所有醫檢師對國家的貢獻與付出外，蔡英文也請大家務必要照顧好自己，注意自己的健康，並給政府多一點空間與時間；未來，政府也會繼續努力，讓所有醫檢師能得到更多的支持。