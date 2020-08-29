慰勉節電輔導員與節電志工　辦理績優人員表揚

▲台南市環保局8月29日在成功大學綠色魔法學校辦理「首長與智慧節能志工有約會議暨增能訓練」及「工作成果討論暨績優表揚頒獎」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局8月29日在成功大學綠色魔法學校辦理「首長與智慧節能志工有約會議暨增能訓練」及「工作成果討論暨績優表揚頒獎」活動，感謝節電輔導員、志工們宣導智慧節電政策，提供用電安全、節能知識的用心，對這群在地方環保上熱心付出的英雄，致上最大的肯定與感謝。

市長黃偉哲表示，台南市為南區低碳示範城市，透過頒布全國首創之「台南市低碳城市自治條例」，將低碳融入施政，而為落實台南市溫室氣體排放量減量，已擬定溫室氣體管制執行方案，由14個局處共同協力，提出6大部門、20項推動策略及125項推動做法，經由陽光電城、能源轉型、綠色運輸、住商節能、友善農業及資源循環等政策推動，本市每年溫室氣體排放量已由2010年2687萬噸下降至2018年2140萬公頓，已減量547萬公噸，改善幅度高達20％，顯示台南市各項減量策略已發揮實際成效，其中住商節能工作的推廣更是其中重要的一環，感謝節電志工的努力，為減少本市溫室氣體排放，盡一份心力，也希望市民朋友共同響應減碳工作，一同面對氣候變遷所造成的氣候緊急威脅。

環保局長謝世傑表示，節電輔導員及節電志工協助環保局走入社區進行實地居家節能輔導，本年度共計完成185個家戶。今天的活動除了頒獎給傑出的節電輔導員及節電志工外，對於參與「居家節電輔導與改善訪談」心得徵文佳作的節電志工，環保局也準備了多樣由藏金閣回收木料製成之原木杯墊、隔熱墊及肩頸拍打器、回收紙張製成的精美手工扇，以及環保局美學班回收自工廠裁切布料製成的環保提袋等商品，均為藏金閣平日廣受歡迎之暢銷品，以此作為感謝志工之獎勵品，象徵將環保融入日常生活中，也歡迎市民多多前往藏金閣選購，共同響應資源回收再利用。

今日除了發表居家節電輔導與改善成果外，也安排志工的增能課程，由台灣綠屋頂暨立體綠化協會，針對現今國內外綠屋頂的技術、工法進行介紹，並由環保局長與節電輔導員、節電志工進行對談，針對執行期間之甘苦與困難交換意見。局長謝世傑非常感謝每位節電輔導員及志工的辛勞付出，將低碳節能的生活理念帶進每一個家庭，期望透過表揚活動發揚志工精神，鼓舞節電志工並表達最崇高的敬意及感謝。

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