台南父親節感恩表揚活動　黃偉哲贈英雄麵與火鶴為不擅表達的爸爸英雄們發聲

▲台南市政府8月1日舉辦「父愛綻放 幸福EVERY DAD」父親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

父親節將至，台南市政府8月1日舉辦「父愛綻放 幸福EVERY DAD」父親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲與高齡91歲「晶鑽爸爸」謝戅記、現場來一同高舉象徵父愛的星星棒，一起打開幸福的大氣球，展開典禮序幕。



台南市長黃偉哲親自頒發獎牌，致贈代表「乎好」的台南火鶴花，代表爸爸為英雄象徵的「英雄麵」予52位父親代表，表揚他們對家庭的付出，祝福爸爸們與家人每天都幸福快樂。





台南市長黃偉哲表示，每年都有父親節，但是對父親的愛應該是一年365天持續的，身為「爸爸」的使命與責任感，是當了爸爸的人才能體會箇中滋味，不過身為爸爸還有一個特色，就比較不會表達，在職場上或公務上的不順利，往往都放在心裡，所以家人應該多給爸爸溫暖。



黃偉哲也提到，父親與母親都是家庭最重要的支柱，事關完整家庭的維繫以及整個社會安全網的建構，市政府有責任去關懷協助不同類型的家庭，讓孩子在成長中不要留下缺憾，像是父代母職、母代父職或是隔代教養的家庭都非常辛苦，期盼社會也要同理以及給予適度關懷。





每位父親都是保護家庭、照顧家人，肩負重擔的超級英雄，黃偉哲最後預祝台南市的爸爸們父親節快樂，也提醒子女們有父親的眷顧是很幸福的事，別忘了向父親獻上最真誠的感謝。





今年受表揚的父親代表，代表五種不同生活境遇、背景，有照顧家中身心障礙子女的「勇者爸爸」5位、秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(阿瑪/爸爸)」2位、父兼母職自強不息的「自強爸爸」2位、替代父母養育孫姪甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」5位以及熱心公益教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位。每個爸爸的故事，呈現不同的愛與包容，在父親節將至的時刻備感溫馨。



今日表揚活動除台南市長黃偉哲、市府副秘書長王揚智、社會局長陳榮枝親臨現場與會，立法委員陳亭妃、市議員Ingay Tali、沈震東、許至椿、周麗津、蔡淑惠、李啟維、陳怡珍、陳昆和、蔡筱薇、林美燕亦到場獻上祝福。

・被稱為「地表最強磨皮神器」