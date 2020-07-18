2020年父親節感恩表揚活動　52位父親將接受黃偉哲市長表揚

▲2020年父親節感恩表揚活動，將由台南市長黃偉哲頒獎給52位父親代表。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市政府訂於8月1日上午，於國立台南生活美學館演藝廳舉辦「父愛綻放幸福EVERY DAD」父親節感恩表揚活動，將由台南市長黃偉哲頒獎給52位父親代表。

社會局表示，父親節表揚活動是市府年度盛事，參加人數眾多，雖疫情趨緩，但仍不可輕忽，會場動線將依中央流行疫情指揮中心最新公告規劃。



今年獲得表揚的52位父親代表分別由各區公所、民族事務委員會及各單位團體選拔推薦，表揚類別分為五大類，有照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」5位、父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」2位、秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(阿瑪/爸爸)」2位、替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」5位以及熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位，推薦單位及表揚名單如下：

一、 勇者爸爸：社團法人台南市聲暉協進會－楊永潭、社團法人台南市慈光心智關懷協會－林啟完、台南市心智障礙關顧協會－魏樹枝、社團法人台南市腦性麻痺之友協會－黃增佳、社團法人台南市癲癇之友協會－方聰明。



二、 自強爸爸：七股區公所－蘇勝賢、麻豆區公所－莊直興。

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三、 原住民Ama：台南市政府民族事務委員會－吳德嶔、白明哲。



四、 大樹爸爸：柳營區公所－連清正、七股區公所－劉國棟、後壁區公所－潘文、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所－吳振嘉、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所－陳璡陞。



五、 晶鑽爸爸：鹽水區公所－楊喜章、南區區公所－葉聰輝、下營區公所－張青鑑、北區區公所－徐連作、東山區公所－詹清福、安平區公所－邱國泉、北門區公所－黃文成、山上區公所－王明聲、新市區公所－許啓俊、柳營區公所－蔡天助、將軍區公所－周泉成、安南區公所－潘振叁、中西區公所－郭燕鐘、佳里區公所－陳逸峯、玉井區公所－陳俊榮、大內區公所－陳金茂、左鎮區公所－林阿志、七股區公所－陳萬來、學甲區公所－黃炎山、官田區公所－謝金章、歸仁區公所－黃鵬青、麻豆區公所－陳德決、西港區公所－謝憨記、南化區公所－侯金興、白河區公所－施炳煌、楠西區公所－張進郎、六甲區公所－沈主榮、善化區公所－陳明聰、東區區公所－楊士林、永康區公所－黃進士、蘇福正、關廟區公所－黃明太、後壁區公所－蕭國松、新營區公所－盧振華、龍崎區公所－王添財、仁德區公所－李文雄、安定區公所－林水泉、新化區公所－黃萬石。

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