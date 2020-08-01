參與上海保衛戰、古寧頭戰役　96歲趙祥勝當選屏東市模範父親

▲屏東市2020年模範父親表揚大會，於8月1日在市公所五樓禮堂舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市2020年模範父親表揚大會，8月1日上午9時，在市公所五樓禮堂舉行，有69位受獎，由市長程清水頒贈獎牌、屏東市民代表會副主席林韋呈代表致贈3000元禮券，其中1000元禮券是由屏東太平洋百貨公司提供，祝福每位模範父親健康快樂，家庭幸福美滿。

▲▼模範父親表揚。

今年的模範父親表揚大會，邀請屏東縣鍵盤交響樂團蒞臨表演，各級民意代表、里長都非常踴躍出席，公所也針對疫情期間加強防疫宣導，現場還預備口罩提供與會來賓使用，所有模範父親及家屬也都配合防範疫情需求，人人戴上口罩，只在拍照時才取下口罩微笑入鏡。

市長程清水表示，所有模範父親都是經過評審委員審慎評選出來的佼佼者，每個人的經歷事蹟都是值得他人學習的楷模和典範。副主席林韋呈則表示，每位模範父親都是從少年拚到老，為家庭為社會更為國家，值得表揚鼓勵。

今年選出的模範父親中年紀最長的是現年96歲的趙祥勝，曾參與上海保衛戰、古寧頭戰役、獲國防部頒贈外島地區服務「功在國疆」紀念獎章。不僅生活自律嚴謹，也非常重視家庭教育，兒孫輩分別從事軍、醫、商、社福等行業各有所成，實勘表揚。

另一位現年90歲的模範父親黃招福，則是曾捐贈200萬元提供公所成立黃建春獎助學金的後代，有此家訓熏陶也使得黃招福對公益事業更加熱心，對社區朋友樂善好施，行善不落人後，更贏得鄰里讚許。

其他模範父親名單是：陳浩吉、許偉志、吳榮昌、洪和雄、林吉雄、柳萬益、鄧炳鍠、林連風、彭炳戊、梁家樓、饒興霸、許海原、吳天偉、洪明德、謝財明、古隆義、錢新粒、簡自德、蘇明輝、沈國忠、黃中立、蔣憲志、黃榮成、黃烏秋、黃勝景、王新丁、楊勝和、潘進發、陳富盛、鄭清趁、陳佑民、鄭進興、李貴德、李正玉。陳榮俊、朱勝雄、張良雄、劉飛雄、吳興洵、郭俊隆、林進茂、陳耀德、賴啟俊、董貴順、黃舉長、田貴生、許文雄、黃招福、趙祥勝、陳平山、白兆亷、邱長川、杜灴城、郭安雄、黃榮聰、蕭武藤、呂慶斌、林平和、黃朝信、林崑山、傅清祥、洪金和、林興旺、林弘義、陳經東、林福星、蘇進上、李木山、方武穗。

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