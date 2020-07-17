▲ 台東縣召開調解業務研習會，表揚資深績優鄉鎮調解委員會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為加強調解委員、秘書法律知識，台東縣府於17日舉辦「台東縣政府109年度調解業務研習會」，由饒慶鈴縣長主持，全縣各鄉鎮市調解委員會主席、秘書、調解委員共125人參加，進行經驗交流，縣長饒慶鈴並頒贈紅榜恭賀2位調解委員榮獲中央獎項、2位熱心服務且年資達12年以上的調解委員及4位認真負責轉介調解成立超過50件以上的員警。

台東縣政府109年度調解業務研習會由縣政府及法務部合辦，邀請台東縣「不動產糾紛調處委員會」委員林長振律師講授「土地糾紛處理相關法令及實務案例」，及台東市調解委員會陳秀榮主席分享調解技巧與經驗。並在會中頒獎給調解有功人員，恭賀2位調解委員榮獲中央獎項，第1位是鹿野鄉調解委員會蔡登山主席獲頒資深調解委員總統感謝狀，第2位則是卑南鄉調解委員會陳世揚委員獲選調解委員服務年資行政院長獎；再接著，頒發縣長獎之績優調解人員共有6位，包括2位熱心服務且年資達12年以上的調解委員及4位認真負責轉介調解成立超過50件以上的員警。

饒慶鈴表示，台東縣108年度調解件數合計951件，成立率達68.87％，這些成果歸功於本縣146名調解委員的犧牲奉獻、熱誠服務，讓爭議消弭於無形，感謝調解委員任勞任怨辛勤付出，讓社會更祥和。



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