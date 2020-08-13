兩大超商機警通報阻詐　安南警長親頒感謝狀感謝表揚

▲台南市警三分局長許坤田，親自前往頒發感謝狀表揚超商店員，並呼籲民眾小心類似詐騙方式以免受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

又是「假援交真詐騙」！台南市警三分局土城所轄，接連在6小時內分別接獲轄內全家及統一兩大超商通報，有男子遇上「假援交真詐騙」，被迫在超商購買遊戲點數要交付，警方迅速前往查處，及時成功阻詐，三分局長許坤田親自前往頒發感謝狀表揚超商店員，並呼籲民眾小心類似詐騙方式以免受害。

市警三分局土城派出所指出，分別接獲轄內全家超商及統一超商店員通報，兩件案情如出一轍，均為詐騙集團先利用交友軟體取得男子信任，再唆使其購買遊戲點數交付；幸有賴兩大超商店員及時發覺異狀，並立即通報警方派員協助關心，在警方耐心溝通，並逐漸卸下受騙男子的心防後，這才成功阻止詐騙情事發生；而2名受騙男子也分別在員警耐心告知其常見之行騙手法後恍然大悟，不斷向警方表達感謝之意，慶幸未遭詐騙。

三分局分局長許坤田表示，「假援交真詐騙」的詐騙手法屢見不鮮，提醒若遇有可疑詐騙情事，應隨時撥打165反詐騙專線或110報案詢問，亦可親往派出所尋求協助；對於超商店員能保持警覺心，適時主動關懷，並即時通報警方，讓詐騙集團未能得逞，特致贈感謝狀以肯定警民合作，使民眾財產得以保障，也期勉警察同仁持續宣導轄內超商及金融機構阻詐，共同為社區治安打拚。

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