桃園區汴洲市民活動中心整修工程　12月底前完工

▲市長鄭文燦說明桃園區汴洲市民活動中心整修工程進度。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區汴洲市民活動中心自1988年啟用至今，房舍老舊破損，也有下雨漏水等問題，為了提供居民更安全好用的集會據點，市府團隊27日辦理「汴洲市民活動中心結構耐震補強及增建防水斜屋頂工程」指出。針對結構部分加以強化並改善漏水問題，總工程經費約新台幣782萬元，預計於今年12月底前完工。

▲桃園區長陳玉明針對汴洲市民活動中心整修工程做說明。（圖／市府提供）

出席說明會的市長鄭文燦表示，汴洲里的社區經營非常優良，除了部份中油回饋金的支援，社區團隊也很用心推動老人、婦女及兒童福利工作，並陸續成立關懷照顧據點、C級巷弄長照站及辦理各項里鄰活動。市府希望提供多樣化的社區服務，除了班隊經營、關懷據點、共餐服務，未來也將結合衛生局試辦用藥諮商及復健活動，讓有慢性病的年長者可以正確用藥、舒緩筋骨，過健康快樂的生活。

桃園區長陳玉明表示，本次工程包括「結構耐震補強工程」及「屋頂增建斜屋頂工程」。「結構耐震補強工程」包括斜撐補強4處、阻尼器補強4處以及結構裂縫修補，可讓活動中心符合耐震規範並延長使用年限；「屋頂增建斜屋頂工程」則採用頂樓加蓋鐵皮的方式，讓建築物的防水效果更加完善。包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、蘇家明、簡智翔、市府社會局長鄭貴華等均一同出席活動。

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