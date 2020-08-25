桃園「逆向車隊」超霸道！8秒10車集體硬闖單行道　騎士超傻眼

▲桃園「逆向車隊」超霸道！8秒10車集體硬闖單行道。（圖／翻攝「龜山生活通」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

桃園龜山大同路570巷為了車輛分流，自7月起改制為單行道，但因為是往台北的必經道路，許多民眾貪圖方便，大剌剌集體逆向，就是不想從外面繞路多15分鐘車程，出現了罕見的「逆向車隊」，不到8秒就能見10部汽機車違規，警方表示，未來將先行勸導，若再違規最高可處1800元罰鍰。

龜山有民眾25日一早7時許拍下影片，分享至臉書社團「龜山生活通」，驚呼「大同路570巷改單行道，怎每天還一堆在逆向行駛？」只見短短8秒影片中，地面上畫著清楚的單行箭頭方向，卻能看見7名騎士、3輛汽車集體逆向硬闖，讓他在巷弄內小心翼翼、左閃右閃，險象環生。

附近居民受訪時大嘆，「他們不遵守交通規矩，幾乎每個人都這樣子！」原來，這條巷子本來是雙向道，但因經常車禍，還曾發生會車不慎的翻車事故，要求相關單位會勘，之後為了疏導交通、分散車流，7月10日起就將570巷改制成單行道，並在巷口擺放大大的「單行道 禁止進入」7個大字的告示牌。

大同路570巷道路狹窄，有些地方甚至根本無法會車，改制單行道後，仍有許多駕駛、騎士無視告示逆向，因為這條路算是往台北的必經之路，很多人不願意繞外圈多一倍時間的路程，趕時間照走不誤，讓居民相當頭痛，向警方反映。

警方表示，將先行勸導已經改制，若再違規，將依道路交通處罰條例第45條1項1款，處600至1800元罰鍰，加強取締。

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