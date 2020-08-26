　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站提供長者多元服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站。（圖／桃園市政府提供）

▲整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府辦理空間活化，將桃園區大林市民活動中心整修轉型為C級巷弄長照站及關懷據點，預定明年5月完工，提供長者各種多元服務。對於全市約有351個社區照顧關懷據點，市府將持續增加用藥諮詢、健康講座、復健推拿等服務，也研議於明年與美髮業者合作，試辦長者洗頭及頭皮按摩服務，讓關懷據點服務更多元化。

▲▼桃園市府在桃園區大樹林地區推動多項建設。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園市府在桃園區大樹林地區推動多項建設。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園市府在桃園區大樹林地區推動多項建設。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦26日上午前往桃園區，出席「桃園區大林市民活動中心整修工程說明會」時表示，大林市民活動中心1樓為桃園市立幼兒園大林分班，2樓為社區活動中心，平時僅提供社區活動使用，市府辦理空間活化，將其轉型為C級巷弄長照站及關懷據點，工程總經費約1,300萬元，增設簡易廚房、無障礙廁所和電梯、空調等設施，並改善天花板及照明設備，預定今年11月取得建照、明年1月開工、5月完工，提供長者各種多元服務。

鄭文燦表示，市府在大樹林地區推動多項建設，辦理大林公園設施改善工程，工程總經費500萬元，翻新廁所並增設遮雨棚架，並於公園入口處設置貓咪造型涼亭，增添公園特色；分三期將桃園區延平路穿越國道2號打通至八德區桃46線和平路，讓延平路可通到八德交流道；於福豐國中旁設置3個滯洪池，組成大樹林埤塘生態公園，解決當地遇雨淹水問題；於陽明公園旁設置捷運綠線G06站，讓居民通勤更方便，周邊相關都市計畫也會逐一推動，提升當地生活品質。

►·超值組合、打造完美韓妝，用過都說好

ET快訊
即／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當未婚夫」求交保遭
招魂擲筊6次才答應回家！華航準空姐打工換宿遭輾斃　爸媽心碎
快訊／「致災豪雨」將來襲　高雄市府：南高20:00討論明天是
孫安佐被起訴　首度出面回應：講了不該講的幹話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門機車騎到一半突然冒火　乘客嚇壞跳車「燒到剩骨架」

「桃園市民運動日」只有體育局官員知道？　議員抨擊玩文字遊戲

2020年半農生活坊國際志工營　桃園龍潭學習採茶、製茶…

金門海巡組成掃蕩船隊　強勢清除流刺網65件...依法銷毀

整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站提供長者多元服務

北港糖廠悶了20年　雲林縣府將打造成文化藝術生活美學園區

桃園航空城計畫落實先建後遷原則　鄭文燦：優先保障居住權益

台東地檢署成立廉政志工　已招募16名

台南新化暴雨水深1公尺民眾不聽勸阻硬闖拋錨　警冒雨推車助脫困

台東縣32處農地土壤污染管制獲得解除　改善成效逾9成

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

金門機車騎到一半突然冒火　乘客嚇壞跳車「燒到剩骨架」

「桃園市民運動日」只有體育局官員知道？　議員抨擊玩文字遊戲

2020年半農生活坊國際志工營　桃園龍潭學習採茶、製茶…

金門海巡組成掃蕩船隊　強勢清除流刺網65件...依法銷毀

整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站提供長者多元服務

北港糖廠悶了20年　雲林縣府將打造成文化藝術生活美學園區

桃園航空城計畫落實先建後遷原則　鄭文燦：優先保障居住權益

台東地檢署成立廉政志工　已招募16名

台南新化暴雨水深1公尺民眾不聽勸阻硬闖拋錨　警冒雨推車助脫困

台東縣32處農地土壤污染管制獲得解除　改善成效逾9成

金門機車騎到一半突然冒火　乘客嚇壞跳車「燒到剩骨架」

中職／再施展五星級界外滑接美技　詹子賢經驗豐富

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

中職／林靖凱代班投球　林安可覺得好好玩

愛上開車…被問「載過戴立忍嗎？」　桂綸鎂尷尬笑「7字」回應

路易莎13年創始店「被迫歇業」！黑暗真相曝光　當地業者哭求

1,750匹馬力超跑加速多可怕？恐懼張嘴：就像跳傘一樣刺激！

網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

不斷更新／周思齊三壘強襲球樂天失誤丟分　兄弟1分先馳得點

川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

台南男童玩蜘蛛人5秒斷掌！爸裝沒事

風電毀海床魚屍遍布　討海人收入慘剩10分之1

義助7000多具遺體入棺　阿猴城慈善會總幹事林憲明辭世

桃園逆向車隊！8秒9車集體硬闖單行道

桃園捷運綠線高架段　首跨橋面版完成

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

雲林10大肇事路口竟是這裡...9月大執法抓違規

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

手機被父沒收...少女半夜負氣離家　警方出招

參觀人次突破10萬　花蓮聯合豐年節落幕

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

台南超商店長機警阻詐157萬

雲林輔導養雞協會籌組雞蛋產銷班 

更多熱門

相關新聞

花蓮「將軍府」整修　金額1.6億歷年規模最大

花蓮「將軍府」整修　金額1.6億歷年規模最大

為促進民眾了解文化資產保存觀念與花蓮歷史文化背景，花蓮縣政府規劃「花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群建築」修復暨環境美化工程，13日舉行開工典禮，縣長徐榛蔚在文化局長江躍辰的陪同下，與貴賓們一起進行敲瓦儀式，象徵開工大吉，期盼完工後與鄉親們共同見證花蓮市重要文化資產之啟用時刻。

石門富基魚市地板整修休市三天

石門富基魚市地板整修休市三天

旋轉豪宅後戰商辦！中工土城AI智慧園區動工　斥資百億蓋廠辦

旋轉豪宅後戰商辦！中工土城AI智慧園區動工　斥資百億蓋廠辦

總統府期待考試院新團隊改革轉型

總統府期待考試院新團隊改革轉型

家後面恐怖死巷　她花18000元整頓成「時尚花園空間」

家後面恐怖死巷　她花18000元整頓成「時尚花園空間」

關鍵字：

整修大林社區活動中心轉型C級巷弄長照站

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面