整修桃園區大林社區活動中心　轉型C級巷弄長照站提供長者多元服務

▲整修桃園區大林社區活動中心 轉型C級巷弄長照站。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府辦理空間活化，將桃園區大林市民活動中心整修轉型為C級巷弄長照站及關懷據點，預定明年5月完工，提供長者各種多元服務。對於全市約有351個社區照顧關懷據點，市府將持續增加用藥諮詢、健康講座、復健推拿等服務，也研議於明年與美髮業者合作，試辦長者洗頭及頭皮按摩服務，讓關懷據點服務更多元化。

▲▼桃園市府在桃園區大樹林地區推動多項建設。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦26日上午前往桃園區，出席「桃園區大林市民活動中心整修工程說明會」時表示，大林市民活動中心1樓為桃園市立幼兒園大林分班，2樓為社區活動中心，平時僅提供社區活動使用，市府辦理空間活化，將其轉型為C級巷弄長照站及關懷據點，工程總經費約1,300萬元，增設簡易廚房、無障礙廁所和電梯、空調等設施，並改善天花板及照明設備，預定今年11月取得建照、明年1月開工、5月完工，提供長者各種多元服務。

鄭文燦表示，市府在大樹林地區推動多項建設，辦理大林公園設施改善工程，工程總經費500萬元，翻新廁所並增設遮雨棚架，並於公園入口處設置貓咪造型涼亭，增添公園特色；分三期將桃園區延平路穿越國道2號打通至八德區桃46線和平路，讓延平路可通到八德交流道；於福豐國中旁設置3個滯洪池，組成大樹林埤塘生態公園，解決當地遇雨淹水問題；於陽明公園旁設置捷運綠線G06站，讓居民通勤更方便，周邊相關都市計畫也會逐一推動，提升當地生活品質。

►·超值組合、打造完美韓妝，用過都說好