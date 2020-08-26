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杜特蒂快得食道癌！發言人急闢謠：他很健康　若「罹癌」會看得出來

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

菲律賓總統杜特蒂日前突然表示，他原本患有的食道疾病變得更嚴重，已經惡化到接近第一期食道癌。總統發言人羅克（Harry Roque）26日澄清，杜特蒂身體狀況還很良好，「就他的年齡還來說，是很健康的。」

現年75歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）25日表示，醫生說他的「巴雷斯特食道症」（Barrett's esophagus）狀況變得更嚴重了，已經惡化到接近第一期食道癌。杜特蒂過去就曾多次表示，他長期頭痛、背痛，而巴雷斯特食道症就是因為年輕時吸菸，導致血管阻塞造成，這也讓外界對於他的健康狀況十分好奇。

發言人羅克表示，到目前為止杜特蒂的身體狀況都非常好，就他所知並沒有癌症，「而且，正如我所說，如果有癌症，這是很嚴重的疾病，他（杜特蒂）會向人民報告，就他的年齡還來說，是很健康的。」

羅克指出，若是真的罹癌並進行化療，就能很明顯從身形外觀上看出來，人們不必過度擔心杜特蒂的狀況或是要求增加透明度，「自當選總統以來，總統已經停止飲酒，避免巴雷斯特食道症的情況惡化。」

除了巴雷斯特食道症之外，杜特蒂去年10月也曾公開表示，他患有「重症肌無力症」（myasthenia gravis），也就是神經系統出了問題，可能會損害視力與四肢神經，目前雖無治癒方法，但若用藥控制，並不會引起生命危險。

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