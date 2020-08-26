錄音檔曝光！梅蘭妮亞痛罵伊凡卡是「蛇」　密友新書爆料：互搶白宮地盤

▲川普女兒伊凡卡（後排左）與第一夫人梅蘭妮亞（後排右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日將在共和黨全代會上發表演說，不過她的密友準備在新書中爆料，梅蘭妮亞曾在私底下痛罵總統川普的女兒伊凡卡是蛇。書中還提到，伊凡卡用盡招數，就是為了打擊梅蘭妮亞在白宮的勢力，兩人不和的傳言越演越烈。

根據《衛報》報導，梅蘭妮亞的密友沃可夫（Winston Wolkoff）將在9月1日出版的新書《梅蘭妮亞與我：我與第一夫人友誼的興衰》（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady）中爆料，她手中握有梅蘭妮亞痛罵川普家族成員的錄音檔，其中梅蘭妮亞更曾說伊凡卡與其幕僚就像是「蛇」一樣。

原來梅蘭妮亞在2016年共和黨全代會的演說內容，被爆抄襲前第一夫人蜜雪兒的講稿，當時有一名幕僚出面認錯，但其實幕後黑手可能就是伊凡卡。書中指出，川普前競選負責人蓋茲（Rick Gates）是負責撰寫講稿的人，「如果伊凡卡控制了蓋茲，那麼就表示伊凡卡是這次嚴重破壞的幕後黑手？」

沃可夫和梅蘭妮亞在2003年相識，他們的友誼建立在紐約上流社會的派對上。川普當選之後，沃可夫也到白宮無薪替梅蘭妮亞工作，負責招募員工、舉辦活動與撰寫演講稿等。不過後來發生帳目醜聞後離職，外界認為這本新書爆料，就是做為當時梅蘭妮亞沒替她說話的報仇。

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