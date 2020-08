共和黨全代會「7位川普」上台演說…網友全傻了　CNN：是家族事業

記者張方瑀/綜合外電報導

美國共和黨全國代表大會連續四天的議程中,最受人矚目的就是「川普」。這不單指總統川普一人,而是指幾乎整個川普家族都會在全代會中輪番上陣,除了知名度較高的伊凡卡、小川普、梅蘭妮亞外,就連年僅26歲的小女兒蒂芬妮也都受邀發表演說。外媒便批評,川普是將全代會當成家族事業了。

▲由左至右為艾瑞克、小川普、川普、梅蘭妮亞、蒂芬妮與伊凡卡。(圖/達志影像/美聯社)



根據CNN報導,川普上任後就積極安排自己的直系親屬進入白宮,而這次幾乎所有的成年子女都被邀請到全代會發表演說,包含知名度較高的長子小川普(Donald Trump Jr.)、大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)、次子艾瑞克(Eric Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump),這次就連小女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)、媳婦賴拉(Lara Trump)也都會致詞。

▲▼川普家族在2016年競選期間就常常合體造勢。(圖/達志影像/美聯社)



頂著白宮顧問職稱的伊凡卡成為演講者應是理所當然,但川普競選網站公布的與會名單中,伊凡卡的抬頭前竟被加了「尊敬的(Honorable)」,讓網友超傻眼。特別的是,連鮮少出現在螢光幕前的蒂芬妮選擇出面力挺父親,外界就紛紛批評,一名26歲的法學院畢業生,只因為她是川普的女兒就能取代更多重要的政界人士。

向來都對川普較不友善的CNN指出,川普簡直把全代會當成家族事業,而這次的「大團聚」也凸顯出一個問題,那就是川普必須依賴直系親屬來為他的性格作證,這些家族成員能夠磨去川普「粗糙的稜角」。當然也有可能是川普找不到可以信賴的人當演講者,或是沒人願意替他背書。

HALF of the RNC speakers are members of Trump’s OWN FAMILY, including Tiffany, Eric, Melania, Ivanka, and Don Jr. This is the most embarrassing lineup of speakers in the history of political conventions. No one wants on board this titanic.#GOPTraitors #TrumpIsACompleteFailure pic.twitter.com/Hovci1bAkS