共和黨全代會登場！川普連4天「黃金時段」亮相　移師白宮草皮演說

▲川普與潘斯接受共和黨提名。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國共和黨全代會在24日登場，除了正式提名川普與現任副總統潘思（Mike Pence）參選外，川普連續4天都會在「黃金時段」10點亮相，搶佔選民目光。整場全代會的焦點也會從疫情轉向美國未來願景，首日將以「應許之地」為主軸，邀請美國駐聯合國前大使海理、川普長子小川普（Donald Trump Jr.）發表演說。

共和黨全代會因為疫情影響，將透過視訊直播方式，在北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）與華府進行連線播出，整場將以「向美國偉大故事致敬」（Honoring the Great American Story）為主軸，而每天分別以「應許之地」（Land of Promise）、「機遇之地」（Land of Opportunity）、「英雄之地」（Land of Heroes）、「偉大之地」（Land of Greatness）為題安排演說。

本次全代會最特別的地方在於，川普將發揮其「明星」特質，選在每晚10點的黃金時段亮相，幾乎整個川普家族的成年子女都會發表演說，並兌現承諾將閉幕夜搬到白宮草皮。

▲麥克洛斯基夫婦在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議中持槍對著示威者。（圖／路透）



24日演講者包含美國駐聯合國前大使海理（Nikki Haley）、川普長子小川普、長子的主播女友蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）與非洲裔參議員史考特（Tim Scott）。特別的是，佛州校園槍擊案死者父親波拉克（Andrew Pollack）、在種族示威中持槍對著示威者引發爭議的麥克洛斯基（McCloskey）夫婦也會現身。

25日主題可能圍繞在批評拜登的激進左派政策，講者除了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之外，川普的長子小川普、大女兒兼顧問伊凡卡（IvankaTrump）、次子艾瑞克（Eric Trump）、小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也都會發表演說。

▲第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



26日邀請許多被共和黨視為英雄的人物出席，預計主題將圍繞在警察制度的改革。當日演講者包含副總統潘思、第二夫人凱倫（Karen Pence）、川普媳婦賴拉（Lara Trump）等。

最後的閉幕夜將邀請唯一非裔內閣住房和城市發展部（Housing and Urban Development）的部長卡森（ Ben Carson）與眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人發表演說。川普更將移師白宮外草皮演說，替整場全代會畫下句號。

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