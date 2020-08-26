美公布中國增購農產品　玉米採購量創近月新高

▲美國一處鄉村玉米田，穀倉的牌子寫著「川普」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易代表於24日通話後，美國就公布中國進口商最新的採購訊息，以彰顯談判「有所進展」。據美國農業部於當地時間周二（25日）揭露的數據顯示，中方向美國簽訂了大量的玉米及大豆採購合約，其中玉米總量創7月30日以來的當日新高。

美國農業部在每日出口銷售公告中指出，中國進口商40.8萬噸美國玉米及20.4萬噸美國大豆，全部在9月1日起付運。這是繼7月30日美國單日向中國出售創紀錄的193.7萬噸玉米以來，規模最大的一次。

翻找近日紀錄，美國農業部21日也曾公布，當日向中國出售了40.5萬噸玉米及40萬噸大豆；當時美國貿易代表處表示，美方對於向中國的農產品銷售情況，感到樂觀。

據了解，經去年多次磋商，中美於美東時間1月16日，在白宮東廳簽署了第一階段貿易協議，並原定於6月月後，也就是8月16日舉行視訊會議，檢討協議進展，但受近期新冠肺炎疫情、中美關係激化以及中共召開北戴河會議影響，遭受延宕。

8月25日，中國商務部官網發布訊息稱，8月25日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。

中國商務部表示，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了「具有建設性的對話」。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

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