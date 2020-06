川普妻女暗中較勁火藥味濃　前幫傭爆料：根本不像正常家庭

▲伊凡卡遭幫傭爆料,喜歡與繼母較勁。(圖/路透)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國記者喬登(Mary Jordan)於16日出版,側寫美國第一夫人的傳記書中,收錄了川普2位前幫傭的訪談,爆料第一家庭夫妻維持著『奇怪的婚姻關係』,還有伊凡卡在家裡如何排擠梅蘭妮雅。這2位幫傭在2018年接受訪談,因為不滿川普偽君子的行為,以及種族歧視等政策而離職。

根據《信使新聞》(The Mercury News)報導,在「梅蘭妮亞.川普不為人知的故事」(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)一書中,來自瓜地馬拉的前幫傭維多利亞(Victoria Morales)表示,「我從來沒看過他們像個正常家庭,坐在一起吃飯、講話之類的」,就算會待在同一個空間裡,可是彼此都「不會交流」。

維多利亞2013到2018年擔任幫傭,她表示,第一家庭位於貝德敏斯特鎮(Bedminster)的豪宅中,川普的的臥室在二樓,梅蘭妮亞和兒子拜倫.川普(Barron Trump)在二樓也各有間套房,他們各自過著隔絕的生活。

▼梅蘭妮亞(Melania Trump)與川普牽手同行。(圖/路透)

另外一位在2010年到2013年擔任幫傭的珊卓(Sandra Diaz)則表示,梅蘭妮亞常常看起來很哀傷,或許是因為住在那間豪宅的生活太過隔絕,很少見朋友,每天只能待在家用電腦。書中也有提到,雖然梅蘭妮雅對打掃要求多,但對人比較尊重,相較於川普的女兒伊凡卡(Ivanka Trump),幫傭們比較願意為梅蘭妮雅服務。

幫傭們表示,伊凡卡似乎對繼母梅蘭妮雅不太友善。伊凡卡婚後也在貝德敏斯特鎮擁有豪宅,每次梅蘭妮雅要求傭人打掃時,伊凡卡也喜歡故意同時提出要求,像是在宣示家中主權般較勁。排擠的事還不只這一樁,伊凡卡甚至要求把紐約的「第一夫人辦公室」改成「第一家庭辦公室」,似乎刻意要抹殺繼母的地位。

這兩位幫傭原先都在川普家中服務,然而在川普發表種族歧視的言論後,她們在2018年離職並接受華盛頓郵報與紐約時報的訪問,希望能「揭露川普偽君子的一面以及對移民的不公」。