幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

▲前總統馬英九。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九日前拋下重話，稱若共軍出動武統台灣「首戰即終戰、美國不會來」，引發總統蔡英文與民進黨上下全面反擊。由於馬英九和綠營展開一波波的唇槍舌戰的同時，恰巧又傳出他可能投入明年5月的國民黨主席選戰的揣測，馬英九連打兩岸牌﹑國安牌替重返黨中央鋪路的討論，也替國民黨準備在9月6日舉行的全代會增添一股不尋常氣氛。

馬英九連日來與總統府、行政院、民進黨隔空駁火，主要的論點是強調一定要透過「九二共識」，才能免於中共攻台的「首戰即終戰」。不過，針對馬英九的批判言論，總統府回應「馬英九前總統不應該和北京一起威脅打壓台灣」，行政院長蘇貞昌也痛批馬英九「對不起台灣人民的善意跟厚待」。

聽聞府院的批評後，馬英九也不遑多讓地繼續回擊，「政府單位從來沒有這麼努力過」、「我們打到要害了」。馬英九基金會執行長蕭旭岑更加碼開嗆蘇貞昌，「再度示範騙完神明、再騙人民」。

猛打兩岸牌 提醒ECFA今年9月失效？

據透露，馬英九近來談話與動作有兩個意涵，首先，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）在10年前生效，今年9月將期滿，由於兩岸關係緊繃，外界關注ECFA是否會期滿中止，馬英九在此刻提高分貝砲轟蔡政府，未來若EFCA真的失效，馬英九的「提醒」對綠營而言就是一記當頭棒喝。

根據ECFA協議第16條的終止條款，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。換言之，陸方可以書面的方式終止，而被通知方要求協商，通知方不得拒絕。

陸委會在今年3月的國安會報中預判，中國大陸可能以停止ECFA窒息台灣經濟。黨內人士認為，蔡英文在2010年擔任民進黨主席時，痛批ECFA是「糖衣毒藥」，但蔡英文執政至今，卻從未有廢止ECFA動作，因實際上ECFA對台灣的正面影響大於負面。

▲馬英九日前出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

熟悉美中台關係的國民黨人士也批評表示，民進黨根本不冀望中國大陸會繼續維持ECFA的效力，因為蔡英文很明顯已朝美國靠攏，但問題是，在ECFA失效之後，蔡政府辦法爭取到與美國的FTA嗎？況且美國選舉將於11月登場，現任總統川普的政權已經岌岌可危，若白宮易主，要談美台FTA的難度恐再增加。

積極捍衛路線 透露明年回鍋黨主席？

至於馬英九積極在兩岸與國安議題上的砲火被解讀是在為明年5月重返國民黨中央鋪路的動作，國民黨也已經開始注意，認為馬英九某種程度也是在向目前的黨主席江啟臣喊話。

國民黨人士表示，江啟臣推動黨內改革，關鍵就是「九二共識」的調整，雖然黨中央矢口否認要刪除「九二共識」，但黨內青壯派早已經認為「九二共識」沒有市場，也難怪馬英九要捍衛自己的執政路線回鍋黨主席的傳聞會開始擴散。

黨內人士說，「九二共識」是馬習會的基礎，也確實是馬英九執政8年來兩岸穩定的關鍵因素，馬英九私底下相當憂心國民黨的接班梯隊拋棄「九二共識」。

國民黨親江派人士則認為，民進黨執政後不斷抹黑、抹紅，「九二共識」被曲解講成「一國兩制」，間接影響國民黨選舉結果，江啟臣會維持「九二共識」的精神，但也會朝「國民黨核心價值就是中華民國」的方向進行論述。

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