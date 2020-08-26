快訊／江啟臣聲援馬英九　砲轟蔡英文：不應該對區域形勢毫無警覺

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九日前拋下重話，稱若共軍出動武統台灣「首戰即終戰、美國不會來」，引來總統蔡英文與民進黨上下全面反擊。國民黨26日中常會上聲援馬英九，黨主席江啟臣繼續針對蔡英文猛轟，「執政當局不應該對區域形勢毫無警覺！」

江啟臣表示，上個星期日是八二三炮戰六十二週年紀年日。戰爭的記憶，提醒我們和平的難能可貴。新冠肺炎疫情與美國總統大選，讓美中對抗的情勢急遽升高。國際危機組織今年6月的《危機觀察》報告將臺灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」。

江啟臣指出，共軍演習，共機繞台挑釁愈加頻繁，執政當局不應該對區域形勢毫無警覺。民主社會對執政者提出執意是正常的，執政者應該回歸事實權責回應，不應該對於刻意污名化提醒戰爭風險的人。全力備戰，決不畏戰，當然是國防基本工作。一致對外，共同捍衛國家利益更是不分朝野的目標。但是揭露衝突風險，提高全民危機意識，同樣是執政者應為。

江啟臣說，國民黨黨為中華民國開國政黨，以維護中華民國主權為己任，以捍衛台灣安全為使命。為了國家安全以及兩岸和平，我們不怕當示警的烏鴉。我們除了支持國家充足戰備，同樣期待兩岸執政者，積極追求和平穩定的兩岸發展，以對話取代對戰，以競爭取代戰爭。