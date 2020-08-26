洪孟楷：馬英九是超前部署示警　執政黨若有信心大可不必攻擊

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九與總統蔡英文連日為主權議題隔空駁火，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也都加入戰局。對此，國民黨立委洪孟楷26日受訪時表示，與其說馬英九在跟執政黨鬥嘴，不如說是超前部署提出警示，如果執政黨這麼有信心，大可不必這麼大動作對馬英九的言論口誅筆伐。

馬英九日前抨擊蔡英文的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文反擊馬「卑躬屈膝」。賴清德也批評「製造恐慌比戰爭還恐怖」；蘇貞昌更說，共機不斷繞行，馬英九沒半句責備，反而還說讓人民不安的話，「對不起台灣人民的善意跟厚待」。

馬英九26日上午受訪時強調，「首戰即終戰」是國防部智庫所提出來的報告，不是他的主張，只是他的提醒，身為總統千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。

對於馬、蔡連日隔空交鋒，洪孟楷認為，著重點還是在於台灣的處境是不是真的比以前更加危及，他的身份除了前元首，同時也是一介平民，「從過去到現在會提出這些言論，應該是看到比一般人更看不見的兩岸危機與台海情勢。」

洪孟楷強調，與其說是要跟執政黨鬥嘴，不如說是馬英九超前部署提出警示，他也呼籲，府院黨不用這麼大動作，「如果這麼有信心，其實大可不必對於馬前總統的言論口誅筆伐，甚至動用側翼網軍鋪天蓋地攻擊」，民進黨現在要做的是把國家治理好、人民權益顧好，這才是選民選出蔡英文所希望看到的。