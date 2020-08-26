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《黨產條例》釋憲結果28日揭曉　國民黨：和台灣人一起守住民主

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

司法院大法官28日將宣布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》的釋憲結果，國民黨主席江啟臣26日在中常會上嚴肅地表示，不論民進黨怎麼樣打壓，怎麼樣沒收財產，「我們不會退卻，會持續和臺灣人民站在一起，守護我們的自由、民主和人權，尤其是反對政府的濫權獨大」。

江啟臣表示，在總統蔡英文「用人唯綠」的習性下，國民黨沒有樂觀的本錢，但是也不會任人宰割，國民黨過去所持有之財產，有其歷史脈絡，更有配合國家外交及經濟發展的需求。在前總統陳水扁執政那8年，從行政院到監察院，各機關早已撲天蓋地地針對本黨的財產檢驗、興訟；事實上，目前本黨仍然持有的黨產，都是經過法院認定合法取得之財產，根本沒有違法搶奪民產的問題。

江啟臣說，民進黨此次執政，為了打壓國民黨，強勢主導通過黨產條例，變更法律規範，以「不當」取代「不法」，而且將國民黨經法院認定合法取得的財產，絕大部分均「推定不當取得」，凍結我們的處分權，又以執政黨任命的黨產會委員取代法官，完全違反法治國家應有作為，違憲性至為昭然。

江啟臣強調，不論釋憲結果如何，本黨仍會依循過去黨代表大會決議，以及歷任主席意見，除保留必要辦公室與支付已退休黨工退休金、現職人員之年資結算外，將其餘之黨產捐作公益。因為我們要爭是非，爭千秋。民主最大的危機，是執政黨壟斷行政、立法、司法、監察及考試權，並且濫用權力來打壓在野黨。

江啟臣說，面對民進黨政府的刁難與追殺，國民黨更要加速進行全面的黨務改革。建立財務自主的黨務運作機制；論述完整的國家永續發展規劃；推動人才循環培訓的系統；革新有效率、有作為的黨務組織。

最後，江啟臣表示，將以改革委員會的結論為基礎，即將完成二十場的黨代表座談，召開黨章研修小組，逐步凝聚共識，預計在下週正式送交中常會通過後，呈報全國黨代表大會。也要再次懇請中常委支持改革方案，共同推動本黨黨務革新，再創本黨百年榮耀。

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