王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統、要不然我退黨

▲黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量3日驚爆「國昌錄音檔」外流，讓苗栗縣議員曾玟學憤而退黨，而外界認為前黨主席黃國昌主導黨內走向，讓許多基層黨員新生不滿因此出走。對此，王浩宇25日於臉書發文指出，黃國昌曾經嗆聲「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」。

王浩宇說，2020大選前「有段時間，小英的選情是沒那麼穩的」，並爆料，黃國昌當初嗆聲，「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會挫到什麼程度」，就覺得天佑台灣。

王浩宇表示，在選前最後一個月跟韓國瑜拉開差距之前，有段時間蔡英文的30~49歲年輕男性的選票非常弱勢的，當時如果黃國昌出來選總統狂打蔡英文，這些柯粉的選票很可能會投給黃國昌。

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上爆出一份「國昌錄音檔」。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。

黃國昌在錄音檔中批評，當時曾玟學受到他的幫助，選上了黨內決策委員，卻在投票時「跑掉」，讓預期的結果出現落差，「是出來靠夭什麼的？黨有欠你嗎」、「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」

對此，表態參選時力決策委員的立委王婉諭表示，若進入決策委員會，將力促黨內溝通，避免再有人因為彼此的不理解、不諒解而受到傷害。

▲王浩宇在臉書爆時力2020內幕，黃國昌曾嗆：提名我選總統、要不然我退黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）