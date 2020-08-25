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「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

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▲▼大同股東會_黃國昌堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲黃國昌。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

時代力量前黨主席黃國昌近日被爆出「國昌錄音黨」，讓黨內苗栗縣議員曾玟學憤而退黨。不過，爆料者「莫羽靜」遭反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉指控是民進黨側翼，對此，莫羽靜在臉書反擊，與陳致曉對賭200萬，舉證網軍是否為真，否則要當眾下跪道歉。

陳致曉於23日在臉書指控，「莫羽靜與她的墨水故事」就是民進黨養的高級網軍，專門處理與民進黨對抗者。之前也針對南鐵運動抹黑。

而莫羽靜25日在臉書反擊，要求與陳致曉簽訂民事契約，如果陳致曉先生能舉證有民進黨黨部或民進黨籍的總統、市長、立委、議員等公職人員，長期支付本人薪資事證，願賠償200萬予陳致曉，如果陳致曉先生無法如期舉證，須賠償本人200萬元，如果不敢為之，「就請你當眾向本姑娘高跟鞋下跪磕頭認錯，把這種沒營養的垃圾話吞回去。」

莫羽靜狠嗆陳致曉，「沒在跟你玩什麼告誹謗罪，這種又花時間又麻煩，又拿不了多少民事賠償的東西，這樣最簡單粗暴給我滾出來，沒遇過瘋婆子是不是」。

隨後，陳致曉則在臉書發文接受莫羽靜的戰帖強調，「我指明你的老闆就是民進黨金主，請直接向我提出刑法誹謗罪告訴，透過司法調查，也可以順藤摸瓜查出黃國昌錄音來源！」

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