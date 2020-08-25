「曾代表社民黨」不得參選時力決策委員　劉仕傑主動放棄資格

▲時代力量25日起進行決策委員改選投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量25日起進行為期三天的決策委員改選投票，但繼登記參選的苗栗縣議員曾玟學宣布退黨後，時代力量媒體創意部主任劉仕傑24日晚間也指出，選舉委員會認定他曾加入社民黨，甚至不具時力黨員身分，因此無法參選這次的選舉，這讓人無法接受、深表遺憾。對此，劉仕傑25日表示，爭權奪利諒非他本人所念，此次意外的紛爭也已非自己的本意，因此將不再堅持參選資格。

時代力量25日起進行決策委員網路投票，但23日網路上卻流出一份「國昌錄音檔」，掀起曾玟學與前時代力量立委黃國昌間的軒然大波，也讓曾玟學也在23日深夜正式宣布退黨。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒聽從指示，發生跑票狀況。

隨後，劉仕傑24日晚間也在臉書發文表示，時代力量選舉委員會以他2018年曾代表社民黨參選台北市議員為由，認定他無法參選這次的時代力量決策委員，他對此判定深表遺憾，並且無法接受。

▲時代力量媒體創意部主任劉仕傑。（圖／時代力量提供）

劉仕傑表示，他雖曾在2018年代表社會民主黨參選台北市議員，但從頭到尾自己的認知是，「社民黨以政黨推薦」的形式徵召他參選，並非以「社民黨黨員」形式參選。他強調，自己不曾繳交社民黨黨費、未曾持有社民黨黨員編號、未曾領有社民黨黨證，社民黨也未曾告知自己成為社民黨黨員。

劉仕傑說，雖然自己已提出資料佐證，無奈的是選舉委員會不接納他的說法，並認定他當時曾加入社民黨，甚至因此說他不具黨員身分，他希望能在「證明我當初是社民黨黨員之充分證據」出來之前，依無罪推論原則，保障自己的參選權利。

不過，劉仕傑25日再度於臉書表示，他能理解時間倉促，資料取得和判斷都不容易，對於選務小組和紀律小組昨晚連夜處理本案，自己雖無奈最後結果，但感謝相關人員的辛勞及努力處理。

劉仕傑指出，自己參選的本意是希望為大家服務，提振黨內士氣，在有人離開退黨之際，包括他在內資淺黨員仍願意跟大家共同承擔。他說，如同自己之前所說，這次的任期只有半年，明年新任期也無法再參選，爭權奪利諒非他本人所念，此次意外的紛爭已非自己的本意，因此將不再堅持參選資格。

劉仕傑說明，黨籍一事事關重大，選務小組在排除自己參選權的同時，也否決了他的黨籍，因此他已向紀律委員會提出黨員身分確認的申請，希望於本次決策委員會選舉結束後，能確認黨籍身分以維護相關權益。

▲苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者屠惠剛攝）



劉仕傑曾於2018年代表社民黨參選台北市第一選舉區（北投、士林）議員選舉，最終僅獲得3446票而落選，不過他本人強調雖然代表社民黨參選台北市議員，但從頭到尾我是以「社民黨以政黨推薦」的形式徵召參選，並非以「社民黨黨員」形式參選。

據了解，決策委員原有42人登記參選，但在曾玟學宣布退黨、劉仕傑被判定失去參選資格後，還有1人在抽號次當天就放棄選舉，因此目前僅剩下39人具有參選資格。選舉委員會24日晚間也向黨員發出郵件，針對決策委員候選人參選資格說明，除了確認曾玟學已不具參選資格，劉仕傑、YouTuber曾淼泓也被檢舉質疑其黨員身分。

時力人士表示，劉仕傑在當初的入黨申請書中，曾經加入的政黨欄位為空白，「要加入一個剛性政黨本來就應該清楚交代」，因此黨內有人建議選舉委員會要進行事實調查，最後才會認定入黨申請無效。

依據時代力量決策委員選舉辦法，12日上午發布選舉辦法及選舉公告；15至17日受理候選人登記；18日上午由監選團抽號次，並於時代力量粉絲專頁直播；18至24日為提問及回答時間，黨員可至時代力量官方網站上對候選人提問，候選人可於該網站對黨員提出之問題進行回應；25至27日正式發出投票通知與投票期間；並於28日上午公告投票結果；29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。目前由於決策委員已經總辭，時代力量正處於無主席狀態，本次改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

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