時力爆人頭黨員「被投票」　黃捷妹：原來支持姊姊這麼困難

▲時力高雄市議員黃捷（左）、妹妹黃蓉（右） 。（圖／翻攝自臉書粉專／黃捷 鳳山捷伴同行）

記者柯沛辰／綜合報導

時代力量風暴愈演愈烈，高雄市議員黃捷參與決策委員改選，投票為期3天，結果將於28日出爐。不料黃捷妹妹黃蓉25日發文爆料，她疑似成為人頭黨員，早就「被」投票，連身邊親友也遇到一樣狀況，「原來支持姊姊這麼困難」。

前主席徐永明捲入SOGO收賄案退黨，重創時力形象，台北市議員黃郁芬、林穎孟宣布退黨。對此，黨內決策委員5日總辭，宣示改革、改選。不料投票前夕，網上又流出一段錄音檔，疑似前時力立委黃國昌痛罵苗栗縣議員曾玟學，讓曾難過退黨。

如今時力展開3天網路投票，改選決策委員。但黃蓉25日發文表示，她今天登入投票時，權限一欄尚在「紙本審核」，非正式黨員，而且網站還顯示「您之前已投票，不能再投第二次」。她看完一頭霧水，早上打去黨部詢問，對方說會回電，卻無下文。

▲網站右上角清楚顯示「您之前已投票」。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）

黃蓉指出，她一直想入黨支持姊姊黃捷，所以今年6月網路入黨後，立即繳了黨費，系統也顯示她的黨員資格到明年6月30日。現在身分疑似遭冒用投票，又有親友遇到類似問題，讓她不禁質疑「先被當人頭黨員，還不退我黨費，又幫我投票？這跟中國共產黨有什麼兩樣。」

許多親友看完紛紛留言，「反正（票）一定沒有投給黃捷」、「該醒了」、「這是親友不能入黨的內規嗎」、「這真的太離譜了，趕快叫你姊退黨吧」、「我一直期待時力經過這次可以成長，但最近的事件都令人失望」。還有人貼出連結疑問，「那個…有沒有可能是時力給的投票連結有問題？用這個連結點下去，連無痕也會顯示已投票」引發關注。

▲黃蓉貼出照片，證明已入黨繳黨費。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）

▲不過，權限一欄始終是「已送紙本審核」。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）

對此，時力決策委員選舉監察委員會技術監察人王景弘稍早回應，黃蓉非系統審核通過的黨員，所以目前沒有本次選舉資格。由於每個人拿到的投票連結都是獨一無二的，所以投完票分享連結給第三人嘗試投票，會顯示「已投票」的錯誤訊息，所以信中有註明「不應將投票通知外流給其他人使用」。

王景弘指出，每封通知信都有一張獨立選票token，未與特定人員資料掛勾，而且沒有投票資格的人，一開始就不會收到通知信，也不會有投票權。換句話說，這是一個忽略信件提醒的誤會，也不會影響選舉結果、或產生重複投票的問題，以上說明。

至於黃蓉為何是未審核通過黨員，王景弘未進一步說明。

▲黃蓉臉書全文。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）

▲有人詢問是不是連結有問題。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）

▲時力決策委員選舉監委會技術監察人出面回應。（圖／翻攝自臉書／黃蓉）