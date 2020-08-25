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柯文哲提大巨蛋「干我屁事」　王世堅酸：想享受光環「乾脆去接替熊讚」

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記者袁茵／台北報導

台北市建管處8日宣布已同意大巨蛋復工，台北市長柯文哲24日表示，「（大巨蛋）不是不知不覺在長大嗎」、「干我屁事」。對此，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅25日受訪時痛批，怎麼會不干柯文哲的事情？建照上署名的台北市長是哪一位？如果柯文哲只是想享受光環，乾脆去擔任台北市親善大使，去接替熊讚。

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

針對柯文哲24日於直播節目中提及，大巨蛋「干我屁事」，王世堅25日接受訪問時表示，搞砸大巨蛋的就是柯文哲，怎麼會不干柯文哲的事情？「你是台北市長欸！並不是說那些能夠光耀你、讓你可以作秀或沾光的台北市政才是你管的，這些有問題的就不是你市長管轄範圍嗎？你奇怪欸！柯市長你是什麼心態？」

王世堅表示，柯文哲6年前能在政治崛起，並且擔任首都台北市長，就是因為柯文哲宣稱未來一定要徹底解決以大巨蛋為首的5大弊案，幫市府、市民討回公道，結果曾幾何時把大巨蛋搞砸了，現在就做這樣的切割？還說大巨蛋干柯文哲什麼事情？「大巨蛋從頭到尾都干你的事啊！大巨蛋在你任內被停工、撤照後又被復工，又拿到建築許可，眼看明年就要完工，後年初就要營運，怎麼會不干你的事情呢？」

「現在建築執照上署名的台北市長是哪一位？明年完工後使用執照上署名的是哪一位台北市長？」王世堅表示，後年初大巨蛋開始營運，不管去開幕剪綵或許可大巨蛋開幕營運的，是哪一位台北市長？「現在每件事都干你的事，且是你該去面對、處理、幫忙市民跟市府討公道。」

另外，關於柯文哲說「每天都要跟鯊魚（媒體）講話」、「我恨你們（媒體）」等言論，王世堅質疑，媒體據實報導、客觀評論也不行？說柯文哲好就可以，稍微評論就不行？「所以這個人『臭人』嘛！柯文哲如果只想享受光環、被媒體榮寵，那可以啊！你去當台北親善大使，去接替熊讚啊！因為熊讚只會被報導、被喜歡，沒人會去批評熊讚啊！不是嗎？」

王世堅提及，現在柯文哲的網路聲量急速下滑，其實絕大多數的一般網友也不屑評論柯文哲了，即便帶著北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩在節目上裝可愛也沒用，「柯文哲豢養的網軍們可能合約到期，還在議價、換約中」，所以現在是柯文哲的空窗期。

王世堅建議柯文哲辭去市長，不然就解散台灣民眾黨，不然已經不會再引起社會或網路上的討論，「你的聲勢已經大江東去啦！除非你辭去台北市長或解散民眾黨，或是兩件事情都做，那網路上會有一定的討論，而且還會討論相當久。」

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