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多齊頭帶領西區發展！柯文哲：雙子星2021年開工　未來2年處理北車E1E2

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▲▼台北市長柯文哲出席「第二屆萬華老城咖啡香」活動。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲出席「第二屆萬華老城咖啡香」活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲24日出席「2020 第二屆萬華老城咖啡香記者會」活動，他在致詞時表示，市府出錢出力，以在地文化活動帶動地方繁榮；台北市還有「5+3計畫」，選定5個區域打造無圍牆博物館，另外C1、D1雙子星計畫將於明年開工，還有市議會舊址工程，希望多頭齊發帶領西區發展。

柯文哲表示，這個活動從去年開始第一屆，有13家咖啡店參與，今年擴大到29家，未來還要擴大到更多具有地方特色的店家串連。活動將從8月29 日一直到11月14日，希望讓老城區引進新力量。

柯文哲說，過去有所謂「一府二鹿三艋舺」的說法，其實萬華從清朝開始到現在，都是北台灣最早的發源地，而廟宇則是在地最大的特色。萬華的青山王宮、龍山寺，一年來拜拜的就多達300多萬人次，每人只要花1000元，算一算就有30億元。

柯文哲提到，但怎麼在出了廟宇之後，還能讓信眾或市民願意多留一個小時、促進當地消費，台北市希望從萬華咖啡香活動開始加溫，帶動地方產業；未來北市已經規劃一系列活動，從青山王宮、到農曆年龍山寺參拜，最後還有台北燈節，一整年都精彩。

柯文哲表示，台北市還有「5+3計畫」，選定5個區域打造「無圍牆博物館」，分別是北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、城南臺大、萬華艋舺；第二階段則新增3個場域，分別是士林北藝、南港北流、信義松菸，由副市長蔡炳坤負責督導，市長室逐條列管，除了補強硬體建設，也會規劃以活動帶動地方繁榮。

柯文哲說，未來有以北門為中心的西區門戶計畫，包括市議會舊址工程即將開工、預計明年開工的C1、D1雙子星計畫，另外還有臺北車站特定專用區E1、E2，未來2年也會陸續處理，希望多頭齊發帶領西區發展。

柯文哲表示，市府很需要強而有力的地方組織、讓萬華在地年輕人提出他們的想法，市府今天特別支持「萬華咖啡香」計畫，鼓勵年輕人有想法、有創意，讓萬華變成一個新的城市亮點，更要讓臺北市成為一個更國際化的城市。

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