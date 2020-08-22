「不懂的人，別再亂了」柯文哲：台北如果做普篩　全國做就對了

▲民眾黨主席柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



文／中央社

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，「如果台北有做普篩，那全國做就對了」，北市會以最專業角度衡量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應藍營執政縣市普篩議題時指出，地方就算沒用中央的錢，防疫也應依中央指示辦理，普篩可能造成醫療崩潰，「不會允許」。

前中國國民黨副秘書長張雅屏在臉書（Facebook）貼文，指國民黨地方縣市長們不用客氣了，依法行政，入境普篩，中央政府不做地方做。但藍營多個縣市首長表態防疫將配合中央指示。

對此，柯文哲出席民眾黨立委邱臣遠基隆市總服務處成立受訪表示，這個問題還是交給專業人士處理，政治人物應該「退駕」。

他說，彰化既然做了，彰化就把1萬人的調查結果呈現出來，前副總統陳建仁就是公衛專家，其實「我讀一讀我也是專家」，做出來的結果大家研究判斷一下，這是學術討論題目，政治人物不要在專業題目一直口水戰，「不懂的人，拜託別再亂了」。

記者詢問，部分民主進步黨立委認為是地方縣市政府在包圍中央。對此，柯文哲表示，他曾開玩笑說「當柯文哲戴口罩時候，大家戴口罩就對了」，同樣道理，「如果台北有做普篩，那全國做就對了」，北市會以最專業角度衡量。

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