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北市捐贈舊金山10萬片口罩、1.2萬件防護衣　柯文哲：Taipei is helping

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▲▼台北市捐贈舊金山姊妹市防疫物資攜手抗疫。（圖／台北市政府提供）

▲台北市捐贈舊金山姊妹市防疫物資攜手抗疫。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

由台北市政府及舊金山台北姊妹市委員會匯聚市府、民間資源所共同捐贈的防疫物資，已於7月下旬抵達美國舊金山，由舊金山-台北姊妹市委員會主席徐大麟於舊金山時間18日（台北時間19日）代為贈與舊金山市政府，以表達台北市對姊妹市的援助與關懷情誼。

台北市政府表示，北市與姊妹市舊金山向來關係友好，2016年台北市長柯文哲曾率團赴訪舊金山考察，拜會舊金山前市長李孟賢及其市府團隊；今年4月新冠肺炎疫情於國內國際皆緊張之際，台北市政府也主動分享多項重要防疫措施與經驗成果供舊金山市政府參考，如防疫旅館、防疫計程車、酷客雲、防疫救護車等防疫SOP，藉此交流建立堅實的夥伴關係，攜手共同戰勝疫情。

▲▼台北市捐贈舊金山姊妹市防疫物資攜手抗疫。（圖／台北市政府提供）

台北市政府指出，日前舊金山市政府請本府援贈防疫物資，除了台北市政府，數個民間單位也主動加入此次捐贈行列，包含「舊金山台北姊妹市委員會」及「財團法人聯合醫學基金會」等，共同捐贈防疫物資包含防護衣、隔離衣、鞋套及醫療口罩等，將台北市的愛心提供給舊金山的第一線醫護人員及工作人員使用，降低照顧病人時可能感染的風險。

台北市政府提及，全球持續受到新冠肺炎疫情衝擊，除了醫療層面，經濟、文化等各種日常活動也連帶受到影響，所幸台灣這次由政府超前部署、人民齊心配合防疫，致使衝擊降至最低，台北市考量防疫無國界，願與全球一起努力，透過捐贈防疫物資給舊金山姊妹市，展現來自台北的愛心及與國際一同抗疫的決心。

柯文哲也於23日在臉書上表示，這次由台北市捐贈的兩大車物資，包含了10萬片口罩、1萬2000件防護衣、5萬雙防護鞋套與500個防護面罩等，還將臺北的抗疫心得寶典、防疫旅館、計程車等等的SOP都翻譯成英文，希望在有能力的時候多做一點，或許就能提早挽救更多寶貴生命。

柯文哲強調，「我們希望能做更多，Taipei is helping. 現在疫情仍在全球肆虐，所以不是自掃門前雪的時候，唯有團結、彼此合作，我們才有機會！」

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▲▼台北市捐贈舊金山姊妹市防疫物資攜手抗疫。（圖／台北市政府提供）

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