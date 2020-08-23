接連赴嘉義跑行程！外界疑「為選戰布局」　柯文哲笑答：想太多了啦

記者翁伊森／嘉義報導

台北市長柯文哲23日南下嘉義替路跑活動致詞、鳴槍，而他在會後聯訪時，被問到，似乎對嘉義情有獨鍾，經常到嘉義出席活動，是否是為了2022大選兒招兵買馬。對此，柯文哲露出意味深長的微笑，但也立刻撇清，「想太多了啦！」只是來參加活動。

▲柯文哲22日南下嘉義跑行程，會後記者聯訪被問到是否是為選戰布局，柯文哲笑答，「想太多了」。（圖／記者翁伊森翻攝）

柯文哲23日清晨4時許就起床南下嘉義參加一連串行程，先是到嘉義國際啤酒馬拉松致詞、鳴槍，接著參加雷特氏症病友關懷協會捐贈儀式，而過程中他接受媒體採訪，被問及，是否是到嘉義招兵買馬。

對此，柯文哲微笑表示，「想太多了」，此次行程只是為了活動而來，4點就起床出發參加這個公益結合體育的活動。至於媒體問到的為總統大選佈署，他笑答，「對我來說，每天該做的是就做，順其自然就好」。

另外，媒體也問到，台灣民眾黨近幾次的補選結果都不如預期，有外界質疑，柯文哲的北市光環，是否離開台北就跑不出來。柯文哲則回應，落敗有許多因素，但也要看科學分析才能了解，而最近幾次的補選，也已將資料蒐集，並會多加研究、檢討，以及反省。

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