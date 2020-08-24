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盧秀燕二度親上東森購物直播賣台中光波梨+火龍果　限量千組再度秒殺

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▲▼台中市長盧秀燕上東購賣火龍果和水梨,東森購物執行長彭鴻珷,斯容。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕(中)二度親上東森購物直播賣台中新興梨及火龍果，與東森購物執行長彭鴻珷(左)及購物天后斯容(右)一同邀請民眾參與台中購物節。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

備受各界關注的台中購物節正式進入倒數最後1週，今年台中市政府特別結合電商平台與東森購物強強聯手，業績宣告突破65億，成效驚人！今(8/24)晚間台中市長盧秀燕二度親上東森購物台加碼促銷「東森獨家星級農特產禮盒」，讓消費者以每盒僅950元的超殺破盤價，即可入手百貨外銷星級水梨及火龍果組合，品嚐來自台中東勢及外埔的優質農產品，東森購物董事長王令麟也大方加碼買就送20%東森幣，果然再度秒殺搶光！盧秀燕也呼籲民眾，把握最後幾天參與台中購物節登錄消費發票即可抽豪宅的圓夢機會，讓民眾愈買愈划算。

▲▼台中市長盧秀燕上東購賣火龍果和水梨。（圖／記者李毓康攝）

▲盧秀燕親上東森購物直播銷售台中出產的東森獨家星級農特產禮盒，誠意十足提供破盤優惠價僅950元。

備受各界關注的台中購物節，今年台中市政府特別與東森購物合作拼出線上線下雙重業績，讓民眾不受時間空間限制，在家也能參與這檔年度盛事，據統計外縣市消費者以新北市和台北市民最捧場，佔了7成以上。盧秀燕表示，「去年首創第一屆台中購物節以實體消費為主，發票登錄金額25億已創下六都第一名，想不到今年結合東森購物電商平台，台中購物節登錄發票至今累計金額已衝破65.47億大關，發票登錄張數更突破937萬張，APP下載數也超過31人次，感謝大家的熱情參與，一同支持台中好吃好玩好住好買，也歡迎把握最後幾天繼續來台中，拚一個機會抽中豪宅、汽機車。」

繼上次為宣傳台中購物節活動開跑，盧秀燕親上東森購物台直播銷售「台中農產大禮包」開賣40分鐘狂銷1,000組創造驚人銷售成績之後，許多農友及消費者都期待有更多活動，因此今天盧秀燕特別攜手台中東勢與外埔兩位總幹事，一同將限量一千箱的優質水梨及火龍果組合回饋東森購物消費者。盧秀燕強調：「這次帶來的水梨不僅正值當季，還是全台唯一的光波梨，因為每一顆出貨水梨都經過專業儀器的光波掃描過，保證甜度達11度以上，並且連續6年都拿下台中市政府評選的冠軍，同時搭配最近身價飆漲的火龍果，同樣也是來自台中的外埔，汁多且果肉豐滿、味道甜的令人驚豔，這樣一組東森獨家星級農特產禮盒，卻只要高級百貨公司、外銷品半價以下的價錢，外面絕對買不到！」

▲▼台中市長盧秀燕上東購賣火龍果和水梨。（圖／記者李毓康攝）

▲「東森獨家星級農特產禮盒」為6顆新興梨搭配2顆火龍果，限量千組瞬間秒殺。

東森購物執行長彭鴻珷樂見活動再度創造優質農產熱銷話題，他表示，東森農場和各地縣市政府合作建立起一個比較好的銷售平台，已在消費者心中創造口碑，同時也可以透過這個平台達到去中間化，讓縣市政府直接與東森購物合作，讓消費者取得更好更優質的農產品。這次很高興與台中購物節合作，讓在東森購物平台上購買的消費者，也有機會一起參與台中消費抽豪宅與汽車，希望大家都有這個福氣中大獎，同時一起響應政府振興券的美意。

東森購物長期支持在地優質農產，集團總裁王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，不計成本愛心回饋予農民，考量今年受疫情影響，東森購物率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，推出東森農場系列助農民拚內銷，而且所有商品都透過層層把關，從產地直送宅配到府，讓消費者次次品嚐到在地美味，因此推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將持續邀集各界力量支持臺灣在地農業。

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