全力推動智慧機械及航太產業升級　盧秀燕：視中央補助辦追加減

▲▼台中市長盧秀燕和經發局長張峯源（下左2）全力推動智慧機械及航太產業升級。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市經濟發展局推動智慧機械及航太產業升級計畫，今年4月獲中科管理局核定補助1000萬元，市府必須配合自籌1030萬元，但13日被市議員質疑沒有納入明年度預算，市長盧秀燕回應，市府重視預算紀律，中央補助與否，市府會視案情急迫性先行墊付或追加減預算辦理，全力發展經濟發展。

台中市議員李中、李天生、林汝洲、楊正中等人質詢指出，市府連續3年向中央爭取中科管理局補助款，屬延續性預算，為何沒有納入109年度預算？

經發局長張峯源表示，今年度爭取中科管理局核定補助，必須編列自籌款1030萬元，由109年度台中市產發基金項下支應，市府去年12月提案向中科管理局申請，並在今年4月獲核定補助1000萬元，市府將納入今年度預算編列。

盧秀燕說，她非常重視預算紀律，要求29個局處反求諸己，每年度預算都要在前1年的8、9月編列完成，並送台中市議會審議，由於此案補助款屬延續性計畫，為了爭取中央補助，市府可先行墊付，如果中央補助預算未如期核定，市府再辦理追減即可，若有施行必要，市府也可追加預算辦理。

市府表示，該計畫自籌款已納入產發基金109年度超支併決算，經多名議員表達意見後，最終獲議會決議備查。

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