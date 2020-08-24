台中購物節倒數一周　盧秀燕晚間二度北上東森購物行銷星級水果

▲盧秀燕晚間二度北上東森購物，與購物專家斯容一起行銷台中星級水果。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中購物節」倒數最後一個禮拜，登錄消費累計金額已破63億元，市長盧秀燕繼6月化身「購物專家」北上東森購物台，行銷「多功能發財車造型禮盒」後，24日晚間將再度和購物專家斯容組成黃金陣容，向全國力推東勢水梨及外埔紅龍果組成的限量1000組「星級禮盒」，呼籲民眾保握機會買好買滿，還有機會抽中豪宅。

農業局說明，「星級禮盒」每組原價2千多元，今晚優惠價950元，選用東勢區高接新興梨及外埔區有機紅龍果，今年台中高接梨結果期雨水較少，香脆感及甜度較常年更好，另紅龍果汁多味美、營養價值高，更有一般作物少有的植物性白蛋白、花青素及水溶性膳食纖維等，種子富含不飽和脂肪酸及抗氧化物，美味又營養。

此外，為了滿足每個消費者的味蕾，禮盒中每一顆水梨都經過光波檢測，確保糖度都在11度以上，紅龍果也有15度以上，保證每顆水果都是名符其實的「又甜又好吃」，讓全國消費者買到物超所值的台中農產品。

經發局表示，先前由盧市長攜手台中3大農會，精選出8樣人氣商品，在購物台開賣獨家「台中農產大禮包」，經過盧市長節目Live現場強力推銷，吸引會員爭相下單訂購，開賣40分鐘，限量1000組銷售一空，緊急追加300組也立即完銷，總售出金額達123萬5千元。

農業局說明，民眾於購物節期間購買台中農產品，可憑收據參加台中購物節登錄摸彩活動，最大獎千萬精品小豪宅將在9月12日抽出，歡迎大家線上搶購抽大獎。

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