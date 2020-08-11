強力行銷+東森購物平台　盧秀燕：台中購物節登錄金額已逾40億

▲盧秀燕表示，台中購物節月底才結束，但登錄金額已逾40億元，遠超過去年25億。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中購物節活動到8月底結束，累計登錄金額不但超過40億元，APP下載流量、旅遊類下載數雙雙第一，而且網路評價4.3顆星，是少數推行APP獲肯定的公部門之一，此外， 今年首度加入東森購物的電商平台，使得外縣市也都上網選購台中產品，其中新北市和台北市民最捧場，佔了7成以上，市長盧秀燕提醒市民把握時間，還有最大獎精品豪宅。

盧秀燕上午主持市政會議時表示，去年的台中購物節登錄金額只有25億元，今年還有20多天，金額就已超過40億元，而且不少人都沒有登錄，不在乎抽獎，所以實際消費金額絕對超過百億。

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盧說，除了登錄金額遠超過去年之外，今年APP下載數27萬多人，也比去年的25萬人多，在最近的下載流量統計，以及旅遊類下載最熱門流量，都是第一，而且還被評價4.3顆星，可見外界評價不錯，一開始，很多人對市府的APP有很多的質疑和挑戰，質疑政府做的APP會好嗎？當然不是只有台中市政府面臨這樣的質疑，中央政府、各個縣市政府都是如此，結果證明，市府APP是少數官方獲得肯定的。

台中購物節上周抽出百萬現金，是1名郭小姐花了6、7百元抽中的，另外，1名台南市民帶著小孩來台中遊玩，吃飯時無意看到台中購物節的廣告，當場下載APP，也登錄消費的發票，結果就抽中了1部汽車，這就是台中購物節振興經濟的目的。

她說，台中購物節大多數是台中市民消費，但因為今年增加東森購物等電商平台，使得沒有辦法到台中購物的外縣市民眾，就透過電商下單消費，其中新北市消費最多，其次是台北市，她非常感謝雙北市民的捧場，還剩下20多天，除了天天都抽電動機車外，還有價值近千萬元的精品豪宅，民眾要把握機會。

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