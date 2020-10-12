流感疫苗嚴重不足讓長輩一再撲空　盧秀燕籲中央：緊急向國際採購

▲盧秀燕表示，流感疫苗嚴重不足，呼籲中央緊急向國際採購。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

公費流感疫苗上周開打，各地卻出現疫苗分配亂象，讓不少偏遠長輩即使接到接種電話，到了現場卻還是撲空，市議員林德宇12日質詢市府不該齊頭式的平等分配，完全沒考慮今年民眾接種意願倍增的情形，市長盧秀燕呼籲中央緊急向國際採購，市府也會依接種比例進行限額分配。

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▲林德宇要求市府合理分配疫苗。（圖／林德宇提供）

林德宇在市議會質詢指出，他上午前往大里、霧峰三處接種站了解流感疫苗接種狀況，發現衛生局每天配給較大的里200至250支疫苗，較小的里如霧峰區舊正里則只有80支，不少長輩抱怨接到通知跑來接種疫苗，結果到了接種站卻沒得打，白跑一趟。

林說，設置社區接種站的目的就是方便偏遠地區的長輩接種，但是衛生局卻使用這種齊頭式平等的原則去分配疫苗數，造成較小的接種站的疫苗完全不夠，根本就違背當初設置社區接種站的目的，如果不改善，這樣的亂象還要再持續至少3個禮拜。

盧秀燕表示，流感疫苗是由中央統一採購配發，也只有國家有足夠力量向國際採購，目前施打初期就已出現劑量不足現象，她呼籲中央緊急向國際採購、調度及配送疫苗至地方政府。

衛生局指出，市府已依中央指示，優先調度給已造冊院所醫護接種，並從10月9起啟動應變措施，將疫苗優先調度給合約院所使用，醫學中心每天900至1800劑、區域或地區醫院100至550劑、衛生所60至350劑，基層診所也依接種比例進行限額分配，並視情況調控社區及職場設站時程。

台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑（含公費對象73萬7400劑、市府採購1萬4900劑），從10月5日開打至10月11日止，已接種21萬9772劑。

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