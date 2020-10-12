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中央給的7500萬防疫津貼不含消防員　盧秀燕：用第二預備金發放

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▲盧秀燕表示，中央發放防疫津貼卻漏掉消防人員，市府會自己編預算補助。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，中央發放防疫津貼卻漏掉消防人員，市府會自己編預算補助。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央編列補助各縣市政府的防疫津貼，名單只有民政人員和衛生人員，獨漏第一線載送確診或疑似新冠民眾的消防人員，消防局長曾進財覺得不公平，台中市長盧秀燕12日坦承，中央給的7500萬元防疫津貼沒有消防人員，不過，她會利用第二預備金發放。

新冠肺炎疫情期間，各地消防人員忙於載送居家檢疫或隔離個案就醫，感染風險高，但是中央發放的防疫津貼，卻只有協助居家檢疫的民政人員，以及協助居家隔離的衛生醫護人員，漏掉消防人員，市議員劉士州質詢時為此打抱不平，要求納入發放對象。

盧秀燕表示，市府收到中央的防疫款項7500萬元，其中防疫津貼補助對象的確沒有消防人員，她覺得消防人員辛苦執行防疫工作，尤其是119弟兄載送個案，可能接觸疑似或確診病患，工作風險高，應該也要比照辦理。

盧說，中央沒有提供防疫津貼，市府自己來處理，市府會動用第二預備金，比照民政、醫護人員發放，據統計，目前消防人員共載送683件疑似個案、28件確診個案。

她還說，過去雖然中央沒有補助津貼，但消防局有自行提補救措施，載送疑似個案的消防人員嘉獎1次，載送確診個案嘉獎2次，希望未來中央補助能一視同仁。

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