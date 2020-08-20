雲林林內鄉設置村落幸福專車　「幸福站」像極了愛情！意外爆紅成打卡熱點

▲位於「九芎福德宮」的站牌取名為「幸福」，有民眾寫上「幸福，無時無刻，像極了愛情」紙條，貼在時刻表上，瞬間成為熱門打卡點。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉公所為解決偏郊村民的交通問題，開闢往返各村落幸福專車服務鄉親，將位於「九芎福德宮」的站牌取名為「幸福」，有民眾寫上「幸福，無時無刻，像極了愛情」紙條，貼在時刻表上，瞬間成為熱門打卡點。

林內鄉長張維崢表示，林內鄉較偏遠村落並未設計公車路線，村內長輩外出買菜、就醫，或是學生上下課必須走到數百公尺外有公車站牌的地方，現林內鄉公所規劃幸福公車，往返各村落載送有需要外出的民眾，試辦以來載客率相當高。

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張維崢說，幸福專車位於九芎福德宮前的站牌，由福德宮管理委員會認養，管委會認為幸福專車帶給村民平安、幸福，設置「平安轉運站，下一站幸福」及「幸福」站兩塊車牌，成為地方特色，而最近，有民眾在幸福站下方時刻表張貼了「幸福，無時無刻，像極了愛情」，意外吸引不少民眾專程打卡而爆紅。

▲林內鄉公所規劃幸福公車，往返各村落載送有需要外出的民眾，試辦以來載客率相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）





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