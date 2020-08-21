立法委員蘇治芬爭取養殖漁業用電優惠挺漁民

▲立法委員蘇治芬為了減輕養殖戶的電費壓力，和立委蔡易餘、陳亭妃、莊瑞雄多次向農委會反應漁民心聲，爭取養殖漁業用電優惠方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是台灣糧倉、農業大縣，再水殖水產的表現亦相當亮眼，雲林沿海的優良水產，更是市場的品質保證，但光是電費就佔養殖漁業成本的2至4成，沒有電力驅動風車，水中供氧不足就無法生產，電費的支出更導致養殖成本逐年提高，也對漁民造成相當大的負擔。

立法委員蘇治芬表示，為了減輕養殖戶的電費壓力，她和立委蔡易餘、陳亭妃、莊瑞雄多次向農委會反應漁民心聲，爭取養殖漁業用電優惠方案。近日行政院終於完成審議，正式發布「農業動力用電範圍標準」，未來用電超過0度者，基本電費減收90%，流動電費一律採非夏季電價計算；而用電在500-2000度，約會有8折的用電優惠；用電在500度以下，約有5折的用電優惠，這也代表，用電越少，優惠的折扣就會越大。

蘇治芬也強調，今年1月大選她順利連任立委，選前的政見之一就是推動養殖用電優惠，過去因為養殖戶用電需求大，更導致部分業者挺而走險竊電，如今有了電價優惠，大大降低了養殖成本，也有助減少竊電現象，也減少了超馬使用罰款，蘇治芬也期望未來漁民朋友可以更安心的生產、提高收入，也期待此次的優惠措施更能吸引青年漁民返鄉落地生根、對家鄉產生歸屬感。

▲立法委員蘇治芬為了減輕養殖戶的電費壓力，和立委蔡易餘、陳亭妃、莊瑞雄多次向農委會反應漁民心聲，爭取養殖漁業用電優惠方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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