檢警海巡偵破3.7億假三倍券　蘇貞昌頒獎：可見跟台幣一樣好用

▲行政院長蘇貞昌親自頒獎給雲林地檢署檢察官朱啟仁（右一）、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文（左一）、海巡署蔡永榆組主任（左二）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署、雲林縣警察局及海巡署，聯手於8月13日破獲偽造振興三倍券案，行政院長蘇貞昌為感謝有功人員，20日在全國行政機關最高殿堂行政院會，舉行頒獎典禮。

此案查扣偽造500元面額的三倍券成品1,000張、半成品800張，如全數印製，面額將達3億7千萬元。獲頒獎的是雲林地檢署檢察官朱啟仁、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文、海巡署蔡永榆組主任。

行政院長蘇院長表示，三倍券是政府在防疫有成、紓困有效之後，為振興經濟而印製、發放，讓全國民眾都能因三倍券而促進消費，卻有不肖之徒偽造，可見三倍券就像新臺幣一樣好用。所幸執法人員在第一時間就偵破，不致讓這些市值達三億多元的偽券擾亂金融，感謝執法人員「守護每一環節，讓人民幸福、臺灣更安全」。

▲偵查隊長李志文偵辦偽券案，溯根斷源，即時破獲工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林地檢署說明，朱啟仁檢察官，任職12年來，認真負責，曾獲頒107年法務部模範公務員，指揮偵辦偽券案，溯根斷源，即時破獲工廠，查扣成品、半成品，羈押被告，有效防堵偽券之流通。雲林地檢署指出，治安是人民最為關心之事，重大經濟犯罪足以危害經濟發展，破壞金融安定，政府機關將持續發揮團隊合作精神，持續堅守崗位、積極貢獻心力，共同建設臺灣成為長治久安的幸福家園。

▲雲林地檢署檢察官朱啟仁，曾獲頒107年法務部模範公務員，指揮偵辦偽券案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活



►零負評、被暱稱為萬用霜

【其他新聞】

►臭名昭彰「西螺蔬果漂漂河」 電眼狂拍垃圾亂...環保局鐵腕開罰

►雲林80年鳳凰老木「嘿～嘿～」應聲倒 樹下攤販遭壓傷送醫

►雲林土庫134年製麵舖 第五代創出「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

►骨科名醫慘被P圖大賣酸痛藥膏！「讓你徹底告別手術西醫」 院方檢舉喊告



