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檢警海巡偵破3.7億假三倍券　蘇貞昌頒獎：可見跟台幣一樣好用

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▲行政院長蘇貞昌親自頒獎，肯定承辦人員雲林地檢署檢察官朱啟仁（右一）、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文（左一）、海巡署蔡永榆組主任（左二）對社會治安所作的奉獻和努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院長蘇貞昌親自頒獎給雲林地檢署檢察官朱啟仁（右一）、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文（左一）、海巡署蔡永榆組主任（左二）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署、雲林縣警察局及海巡署，聯手於8月13日破獲偽造振興三倍券案，行政院長蘇貞昌為感謝有功人員，20日在全國行政機關最高殿堂行政院會，舉行頒獎典禮。

此案查扣偽造500元面額的三倍券成品1,000張、半成品800張，如全數印製，面額將達3億7千萬元。獲頒獎的是雲林地檢署檢察官朱啟仁、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文、海巡署蔡永榆組主任。

行政院長蘇院長表示，三倍券是政府在防疫有成、紓困有效之後，為振興經濟而印製、發放，讓全國民眾都能因三倍券而促進消費，卻有不肖之徒偽造，可見三倍券就像新臺幣一樣好用。所幸執法人員在第一時間就偵破，不致讓這些市值達三億多元的偽券擾亂金融，感謝執法人員「守護每一環節，讓人民幸福、臺灣更安全」。

▲雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文，偵辦偽券案，溯根斷源，即時破獲工廠，查扣成品、半成品，羈押被告，有效防堵偽券之流通。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲偵查隊長李志文偵辦偽券案，溯根斷源，即時破獲工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署說明，朱啟仁檢察官，任職12年來，認真負責，曾獲頒107年法務部模範公務員，指揮偵辦偽券案，溯根斷源，即時破獲工廠，查扣成品、半成品，羈押被告，有效防堵偽券之流通。雲林地檢署指出，治安是人民最為關心之事，重大經濟犯罪足以危害經濟發展，破壞金融安定，政府機關將持續發揮團隊合作精神，持續堅守崗位、積極貢獻心力，共同建設臺灣成為長治久安的幸福家園。

▲行政院長蘇貞昌親自頒獎，肯定承辦人員雲林地檢署檢察官朱啟仁（右一）、雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長李志文（左一）、海巡署蔡永榆組主任（左二）對社會治安所作的奉獻和努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署檢察官朱啟仁，曾獲頒107年法務部模範公務員，指揮偵辦偽券案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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