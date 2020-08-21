推動大埤鄉地方創生　雲林縣政府打造綠能鄉鎮

▲雲林縣長張麗善率各局處相關人員，向鄉親說明大埤鄉地方創生辦理情形、未來規劃及發展，以及防洪治水成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動大埤鄉地方創生、防洪治水及農村永續經營等地方發展工作，20日縣長張麗善率各局處相關人員至大埤酸菜文化館召開第 16 次行動主管會報，向鄉親說明大埤鄉地方創生辦理情形、未來規劃及發展，以及防洪治水成果，打造大埤成為永續經營科技、鄉村生活體驗的友善綠能鄉鎮。

雲林縣政府說明，大埤鄉是全台有名的「酸菜」產地，但近十年來人口呈現負成長，為完善長照服務，吸引青年返鄉安心就業，縣府透過地方創生規劃，連結在地企業，整合鄉村特色，與鄉公所、在地企業、社群共同討論，將以新陽綠能企業投資帶頭，讓在地的綠能產業能夠有多元的發展後，進而搭配其它企業與地方共同合作，營造大埤鄉成為一個無汙染、永續經營「科技、鄉村生活體驗」。

針對防洪治水工程部分，雲林縣長張麗善指出，大埤鄉東臨台一線省道縱貫公路，北接大湖口溪與斗南鎮為界；西以北港溪為界與虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉相交；南臨三疊溪、石龜溪與嘉義縣的溪口鄉、大林鎮為鄰。近年因極端氣候，短延時強降雨時常發生，而大埤鄉又有延潭、舊庄、後溝子等３條排水系統，其中以延潭排水系統為主要治理區段，因延潭大排是大埤鄉主要排水，而延潭集水區內地勢低漥，附近有三疊溪、石龜溪、北港溪、延潭大排、興安大排等 5 條溪流交會，使得當地容易淹水。

為此，縣府積極向中央爭取經費辦理治理工程，目前延潭治理經費為新臺幣 3 億 7756 萬元，舊庄治理經費為新臺幣 1 億1522 萬元，後溝子新臺幣 5765 萬元，經費總計約新臺幣５億５０４3 萬元，期盼在建工程如延潭大排仁剛橋上游治理工程、舊庄大排(第一期)治理工程等，完工後提高周邊抗洪能力，減少浸淹成災的狀況，以保障鄉親們生命財產安全，未來縣府也將持續爭取經費辦理整治工程外，非工程的措施亦會持續推動。



現階段大埤鄉抽水站、北鎮後庄抽水站、北鎮滯洪池等已完工啟用，除滯洪外亦能結合防災教育、休閒景觀及環境生態等功能，再結合大埤觀光景點，如大埤酸菜館、三級古蹟三山國王廟等，活絡農村觀光，將農村純樸勤勞的精神傳遞予民眾，以達到永續經營。



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