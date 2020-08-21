　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動大埤鄉地方創生　雲林縣政府打造綠能鄉鎮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣長張麗善率各局處相關人員，向鄉親說明大埤鄉地方創生辦理情形、未來規劃及發展，以及防洪治水成果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善率各局處相關人員，向鄉親說明大埤鄉地方創生辦理情形、未來規劃及發展，以及防洪治水成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動大埤鄉地方創生、防洪治水及農村永續經營等地方發展工作，20日縣長張麗善率各局處相關人員至大埤酸菜文化館召開第 16 次行動主管會報，向鄉親說明大埤鄉地方創生辦理情形、未來規劃及發展，以及防洪治水成果，打造大埤成為永續經營科技、鄉村生活體驗的友善綠能鄉鎮。

雲林縣政府說明，大埤鄉是全台有名的「酸菜」產地，但近十年來人口呈現負成長，為完善長照服務，吸引青年返鄉安心就業，縣府透過地方創生規劃，連結在地企業，整合鄉村特色，與鄉公所、在地企業、社群共同討論，將以新陽綠能企業投資帶頭，讓在地的綠能產業能夠有多元的發展後，進而搭配其它企業與地方共同合作，營造大埤鄉成為一個無汙染、永續經營「科技、鄉村生活體驗」。

針對防洪治水工程部分，雲林縣長張麗善指出，大埤鄉東臨台一線省道縱貫公路，北接大湖口溪與斗南鎮為界；西以北港溪為界與虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉相交；南臨三疊溪、石龜溪與嘉義縣的溪口鄉、大林鎮為鄰。近年因極端氣候，短延時強降雨時常發生，而大埤鄉又有延潭、舊庄、後溝子等３條排水系統，其中以延潭排水系統為主要治理區段，因延潭大排是大埤鄉主要排水，而延潭集水區內地勢低漥，附近有三疊溪、石龜溪、北港溪、延潭大排、興安大排等 5 條溪流交會，使得當地容易淹水。

為此，縣府積極向中央爭取經費辦理治理工程，目前延潭治理經費為新臺幣 3 億 7756 萬元，舊庄治理經費為新臺幣 1 億1522 萬元，後溝子新臺幣 5765 萬元，經費總計約新臺幣５億５０４3 萬元，期盼在建工程如延潭大排仁剛橋上游治理工程、舊庄大排(第一期)治理工程等，完工後提高周邊抗洪能力，減少浸淹成災的狀況，以保障鄉親們生命財產安全，未來縣府也將持續爭取經費辦理整治工程外，非工程的措施亦會持續推動。
 
現階段大埤鄉抽水站、北鎮後庄抽水站、北鎮滯洪池等已完工啟用，除滯洪外亦能結合防災教育、休閒景觀及環境生態等功能，再結合大埤觀光景點，如大埤酸菜館、三級古蹟三山國王廟等，活絡農村觀光，將農村純樸勤勞的精神傳遞予民眾，以達到永續經營。


►二手票券豐富你的生活

►零負評、被暱稱為萬用霜

【其他新聞】

►雲林80年鳳凰老木「嘿～嘿～」應聲倒　樹下攤販遭壓傷送醫

►骨科名醫慘被P圖大賣酸痛藥膏！「讓你徹底告別手術西醫」　院方檢舉喊告

►雲林土庫134年製麵舖　第五代創出「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

►獨／土庫開業45年傳統五金行熄燈　老闆陳學茂將率「千歲樂團」公益演奏

ET快訊
父曾勸女兒「這人不要嫁」婚後真有小三　她搭絕命飛車慘死老公手
痛噴4000元電費！她求換變頻冷氣「房東已讀沒回」結局羨炸5
快訊／新北金山副所長執勤中昏迷　話講一半突倒地送醫搶救
快訊／伍佰出意外「左腳壓到扭曲骨折」　演唱會宣布延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

花蓮小客車彎道闖禍！失控擦撞路邊停車　「4輪朝天」車毀人傷

推動大埤鄉地方創生　雲林縣政府打造綠能鄉鎮

全國氣候變遷執行績效評比　中市府特優9連霸

貿協董事長黃志芳參訪台東　助農產品進軍國際

回響樂團《憶旅》夏季音樂會　29日回鄉演出

東港警分局聯合勤教　警友會頒獎鼓勵破案有功人員

台中南下探視受傷胞兄迷路　內埔警經社會局協助幫翁找到胞兄家

科技業退休林韋宏　不怕檸檬價格低…拚出亮麗成績

恆春鎮長補選張榮志選前之夜　謝龍介、周錫瑋妙語如珠助講…氣氛high到最高點

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

花蓮小客車彎道闖禍！失控擦撞路邊停車　「4輪朝天」車毀人傷

推動大埤鄉地方創生　雲林縣政府打造綠能鄉鎮

全國氣候變遷執行績效評比　中市府特優9連霸

貿協董事長黃志芳參訪台東　助農產品進軍國際

回響樂團《憶旅》夏季音樂會　29日回鄉演出

東港警分局聯合勤教　警友會頒獎鼓勵破案有功人員

台中南下探視受傷胞兄迷路　內埔警經社會局協助幫翁找到胞兄家

科技業退休林韋宏　不怕檸檬價格低…拚出亮麗成績

恆春鎮長補選張榮志選前之夜　謝龍介、周錫瑋妙語如珠助講…氣氛high到最高點

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

規避資產外移限制？過去一年近1.5兆加密貨幣流出中國

精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

Gail交120字作文功課「中文筆跡」難得曝光！　全網驚嘆：比我美太多了

陳喬恩深夜視訊…富二代男友警告不准上傳！　她照樣PO網「恩愛畫面全曝光」

Google 試圖整合旗下視訊軟體　Duo 將與 Meet 合併

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　無呼吸心跳搶救中

《看臉時代》作家確診「高燒喪失味、嗅覺」：死也要畫出完結

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

地方熱門新聞

社頂公園傳失蹤　魔神仔作怪

屏科大碩士失蹤8天　家屬痛心發聲

一家6口東港爽吃霸王餐　海產店揭刁難內幕

彰化公衛護理師爆料：被長官要求騙民眾

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

雲林134年製麵舖　「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

中捷站名大戰！市府通過8站名出爐

救人不分國界新營警開道協助就醫

葉彥伯另一身分遭起底！關鍵10天過程曝

張榮志選前之夜　謝龍介助講氣氛high

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

日本空運「水田熊手」　生態青農讚好用

提早2周訂旅館！14人到墾丁無房可住

「雲林良品蔬果」便當、沙拉　上架全家便利商店

更多熱門

相關新聞

雲林「幸福站」像極了愛情意外成打卡熱點

雲林「幸福站」像極了愛情意外成打卡熱點

雲林縣林內鄉公所為解決偏郊村民的交通問題，開闢往返各村落幸福專車服務鄉親，將位於「九芎福德宮」的站牌取名為「幸福」，有民眾寫上「幸福，無時無刻，像極了愛情」紙條，貼在時刻表上，瞬間成為熱門打卡點。

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭七大普渡區啟動

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭七大普渡區啟動

超市店員推車撞到客　反問：有撞到你嗎

超市店員推車撞到客　反問：有撞到你嗎

雲林古早味燻柴龍眼乾　製成「桂圓」飄香數十載

雲林古早味燻柴龍眼乾　製成「桂圓」飄香數十載

居家檢疫男KTV歡唱　代價10萬起跳　

居家檢疫男KTV歡唱　代價10萬起跳　

關鍵字：

地方創生大埤鄉雲林縣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面