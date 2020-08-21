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臭名昭彰「西螺蔬果漂漂河」　電眼狂拍垃圾亂...環保局鐵腕開罰

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▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一輛卡車停靠路邊，一人在車上一人在岸邊，疑似接駁廢棄物直接往大排丟。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮除了果菜市場具盛名外就是有「蔬果漂漂河」之稱的西螺大排，長期被民眾隨意丟擲垃圾而髒污發臭，在宣傳勸導起不了效益之下，日前雲林縣環保局於西螺大排多處設置監視器，近日拍下民眾傾倒垃圾的畫面。西螺鎮長鄭玲惠表示，若有民眾發現隨意亂倒垃圾之情況，歡迎提供蒐證資料。

西螺鎮西螺大排水道寬又深長達3公里，緊鄰西螺果菜市場與雲林基督教醫院，時常發生遭民眾丟擲垃圾或蔬果狀況，當地人更說，平常想知道什麼菜又俗到沒人買，來這邊看就對了。因長期勸導及宣傳無效，雲林縣環保局將鐵腕開罰，日前於大排多處裝設攝影機，與西螺鎮公所配合稽查，將拍攝到亂丟垃圾畫面檢送環保局開罰。

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

▲西螺大排在長期僅靠勸導及宣傳愛護環境根本無效，處處可見垃圾、廢棄物漂浮。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布多張8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，指出又有人把垃圾倒入西螺大排的，這些人請問問良心何在？全跑不掉移交環保局處置。畫面清楚拍下短髮婦女過步行過馬路提著白色帶子靠在大排將廢棄物往下倒，空手離開，而另輛卡車更誇張，一人在車上一人在岸邊，疑似接駁廢棄物直接往大排傾倒。

西螺鎮長鄭玲惠強調，絕不寬貸惡化西螺壞境的人，環保局日前安裝監視器，西螺鎮公所也配合相關稽查，若違反相關規定者，將移送影像至環保局，對違法者逕行開罰，依據廢棄物清理法第27條規定，隨意棄置垃圾將可處新台幣1,200到6,000元罰鍰。

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

若是有民眾發現其他區域有亂倒情況產生，歡迎提供蒐證，一人一檢舉，愛護環境人人有責，檢舉成立後檢舉人亦能獲得環保局檢舉獎勵金檢舉獎金「罰款的10%」；此外，在一般家用垃圾的部分，也鼓勵民眾加強垃圾減量、做好分類回收，友善環境。

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

▲西螺鎮長鄭玲惠於臉書公布8月8日民眾亂倒垃圾的節錄畫面，一名短髮婦女過步行過馬路提著白色袋子靠在大排，疑似將廢棄物往下倒。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

西螺鎮長鄭玲惠表示，為積極加強呼籲民眾共同守護環境，共享舒適家園，除了定期安排鎮內環境清潔週，結合各里、社區一起打掃環境，將環保觀念融入生活，更在西螺果菜市場內加強宣導，並於垃圾車清運時段配合廣播，呼籲民眾切勿隨棄蔬果、垃圾於大排等處，提醒有心人士應遵守規定，發揮公德心，共同守護咱的故鄉。

▲今年6月2日有民眾發現西螺線大排儼然變成「蔬果漂漂河」，將景象拍下向雲林縣議員求救。（圖／雲林縣議員廖秋萍提供）

▲今年6月2日有民眾發現西螺線大排儼然變成「蔬果漂漂河」，將景象拍下向雲林縣議員求救。（圖／雲林縣議員廖秋萍提供）

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